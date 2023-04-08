Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
ЧВК "Вагнер" перекрыл дорогу жизни для ВСУ в Бахмуте, вынуждая перейти на грунтовые линии снабжения
Теперь получать свежее пополнение личного состава и боеприпасы можно будет лишь в ограниченном количестве, никак не соответствующем текущим потребностям украинской армии
рекомендации
Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Asus 3060 за 30 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке

   "Музыканты" смогли перекрыть "дорогу жизни" для ВСУ в Центральной части Бахмута, ведущей в Часов Яр сообщают источники с места событий.

реклама

   К настоящему моменту с уверенностью можно утверждать, что логистические маршруты бахмутского гарнизона ВСУ теперь контролируются российскими военными. Теперь возможно снабжение украинской армии лишь через грунтовые дороги и размокшие из-за весенней непогоды поля. И конечно снарядный и людской "голод" в живой силе для украинских солдат будет постоянным, так как наладить качественное снабжение по грязевым рекам не представляется возможным. 


Источник фото: rambler.ru


   Но для ВСУ это лишь полбеды: вагнеровцы продолжают наседать и держат в постоянном тонусе отступающих украинских военных в направлении западных оконечностей города, которым ничего не остаётся, как закрепляться на новых позициях после своего отхода. 

   Некоторые формирования ВСУ не выдерживают такого накала штурмовых действий и бросая приданную технику, уже осуществляют неконтролируемый отход за городскую черту.

рекомендации
Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Остатки 4070 Ti за 80 тр в Регарде - успей
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3070 Gainward Phantom за 50 тр
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

   При взгляде со стороны единая система оборонных мероприятий бахмутского гарнизона украинцев начинает трещать по швам, разбиваясь на отдельные очаги сопротивления, которые по понятным причинам намного тяжелей оборонять чем цельные оборонительные линии.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#бахмут #чвк вагнер
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Штурмовики ЧВК "Вагнер" в Бахмуте продвинулись к главному вокзалу города
Пригожин не видит признаков отступления ВСУ с Бахмута
Бойцы ЧВК "Вагнер" начали бои за западную часть Бахмута, усилив давление на ВСУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский пилот Су-27 в ходе одного воздушного вылета поразил 2 вертолёта и 1 самолёт ВВС ВСУ
26
Nvidia H100 Hopper выдает в 4 раза большую производительность, чем A100 в тестах MLPerf
+
Российские инженеры приступили к изучению электронных внутренностей американского БПЛА MQ-9 Reaper
13
Штурмовики ЧВК "Вагнер" в Бахмуте продвинулись к главному вокзалу города
5
Российские спец. отряды «Штурм Z» окажутся малоэффективными - ISW
12
В Украине пообещали 500 000$ производителю БПЛА, который посадит дрон на Красной площади 9 мая
7
Украинские военные вынуждены выбираться из Бахмута по утопающей в грязи грунтовой дороге
4
В Словакии считают, что российские авиатехники умышленно испортили детали двигателей МиГ-29
4
Инсайдеры сообщили, что Sony работает над портативной консолью с функцией Remote Play
+
17 апреля Илон Маск отправит первый в истории человечества космический корабль на орбиту Марса
8
В польских СМИ уже смакуют возможную аннексию части Украины
11
Специалист сравнил качество графики DLSS 2 с FSR 2 в играх и вынес вердикт — NVIDIA на голову выше
19
Apple MacBook Air и MacBook Pro получат OLED-обновление в 2026 году
+
Пригожин: России стоит принять более активное участие в событиях в Африке
7
Изображения MSI GeForce RTX 4070 попали в сеть в преддверии официального запуска
+
Доступная GeForce GTX 1650 может получить графический процессор от RTX 2060
+
Toyota рассчитывает увеличить запас хода гибридов на одном электричестве за пределы 200 км
1
Видеокарты NVIDIA RTX 50 Blackwell будут до 2,6 раз быстрее RTX 40
27
4 видеокарты NVIDIA, которые не стоят своих денег и сильно уступают новинкам последних поколений
14
Условно-бесплатный шутер «Калибр» готовится к выходу в Steam
+

Популярные статьи

Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Dying Light Enhanced Edition
63
США негодуют: Иран в ближайшие дни получит 16 истребителей Су-35 Flanker, построенных для ВВС Египта
10
NYT раскрыл секретные планы украинского наступления – 200 000 бойцов и 2000 бронированной техники
49
Авианосец США USS Nimitz и китайский "Шаньдун" развернуты для боевых операций в Тайваньском проливе
27
Украина может отменить весеннее контрнаступление – в Die Welt назвали главные проблемы ВСУ
10
Бюджетный, "народный" ПК за 55 тысяч
29
Пулемёт Печенег и его эволюция
6
Лучшие фильмы про пещеры на мой субъективный взгляд
7
Лучшая игровая сборка апреля за 120 тысяч рублей – ультимативная графика в 2К и высокий потенциал
3
Моё большое тестирование процессоров Intel под Socket 478 с картинками
23

Сейчас обсуждают

corsi
21:57
СШП пофиг на потери, а воюют два близких славянских народа, с общей историей и ментальностью. Это крайне печально, надо останавливать СВО и садится за стол переговоров.
Госсекретарь США не поддерживает прекращение огня на Украине
Кружит голову Мимоза
21:56
"Цифры и буквы ничто" а каким образом передавать информацию новым поколениям? Ведь это главная задача цифр и букв. Такое "Цифры и буквы ничто" - мог написать только умственно отсталый человек.
В чем проблемы школьного образования в России и кто больше всего страдает от них
corsi
21:51
Бахмут берут не первый месяц, это сложно и долго, о чем говорил Пригожин. "Музыкантам" удачи, четко работают мужики.
ЧВК "Вагнер" перекрыл дорогу жизни для ВСУ в Бахмуте, вынуждая перейти на грунтовые линии снабжения
хахахер
21:51
а хер ему поддерживать,если впк пиндосов загружен на украинских фронтах
Госсекретарь США не поддерживает прекращение огня на Украине
Кружит голову Мимоза
21:50
Судя по твоему посту выше ты цифры изобразить не можешь. Так как тебя люди должны понимать? Телепатически? Есть в две вещи которые понятны всем в этом мире, это цифры и чертёж независимо от носителя...
В чем проблемы школьного образования в России и кто больше всего страдает от них
Ильяс Алиев
21:47
А зачем им повторят? У них есть свои и гораздо надежнее.
Российские инженеры приступили к изучению электронных внутренностей американского БПЛА MQ-9 Reaper
Ильяс Алиев
21:45
Ну-ну:) Внутренности айфона тоже дачным давно изучены :) И что, научились что-то подобное выпускать?)
Российские инженеры приступили к изучению электронных внутренностей американского БПЛА MQ-9 Reaper
Просто Хомяк
21:45
Конечной целью этой войны Запад ставит перед собой пожирание России, а далее собирается взяться за Китай и прочих отбившихся от рук холопов. За счёт уничтожения всего и вся хочет продлить свою агонию.
Госсекретарь США не поддерживает прекращение огня на Украине
Ёшкин кот
21:44
Так это замкнутый круг . Научить надо правильно тех , кто знания даёт
В чем проблемы школьного образования в России и кто больше всего страдает от них
Roman Wanner
21:44
Иди дупу байрактаром подтери, хероям в сралоо
Российский пилот Су-27 в ходе одного воздушного вылета поразил 2 вертолёта и 1 самолёт ВВС ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем