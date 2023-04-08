Теперь получать свежее пополнение личного состава и боеприпасы можно будет лишь в ограниченном количестве, никак не соответствующем текущим потребностям украинской армии

"Музыканты" смогли перекрыть "дорогу жизни" для ВСУ в Центральной части Бахмута, ведущей в Часов Яр сообщают источники с места событий.

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К настоящему моменту с уверенностью можно утверждать, что логистические маршруты бахмутского гарнизона ВСУ теперь контролируются российскими военными. Теперь возможно снабжение украинской армии лишь через грунтовые дороги и размокшие из-за весенней непогоды поля. И конечно снарядный и людской "голод" в живой силе для украинских солдат будет постоянным, так как наладить качественное снабжение по грязевым рекам не представляется возможным.





Источник фото: rambler.ru





Но для ВСУ это лишь полбеды: вагнеровцы продолжают наседать и держат в постоянном тонусе отступающих украинских военных в направлении западных оконечностей города, которым ничего не остаётся, как закрепляться на новых позициях после своего отхода.

Некоторые формирования ВСУ не выдерживают такого накала штурмовых действий и бросая приданную технику, уже осуществляют неконтролируемый отход за городскую черту.

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При взгляде со стороны единая система оборонных мероприятий бахмутского гарнизона украинцев начинает трещать по швам, разбиваясь на отдельные очаги сопротивления, которые по понятным причинам намного тяжелей оборонять чем цельные оборонительные линии.