Такая военная операция предусматривает два этапа

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Финальное окружение Бахмута может наступить в течение 3-4-х недель, как только российская группировка вооружённых сил выполнит оперативное окружение и установит блокаду логистических маршрутов бахмутского гарнизона ВСУ. Завершающий этап предположительно будет выполнен в 2 шага.

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Первым шагом "музыканты" могут совершить штурмовой бросок к стратегической важности трассе Т-0504, пролегающей между Часовым Яром и Красным. Одномоментно должен быть проведён захват Богдановки, расположенной в 5 км по северо-восточной стороне от Часова Яра. Как только украинские силы начнут плановый отход по западному направлению в квадрат Часова Яра, "оркестранты" накинут плотную огневую петлю на ВСУ, что значительно затруднит, если даже не прекратит возможность насовсем оперировать крупными войсковыми резервами между Хромовом и Часовым Яром.





Источник фото: telegram





Вторым шагом должно следовать наступление по двум направлениям. Первым "подшагом" вытесняются или нейтрализуются украинские формирования 93-й механизированной бригады с остатками 241-й бригады ТрО и подразделения 3-й бригады НГУ. В тот же момент артиллерийским огнём накрываются опорные пункты в самой территориальной единице (Артёмовске).

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И решающий шаг: наступлением берётся Хромово с "перегораживанием" сил ВСУ, находящихся в Красном. Если все шаги главного плана получится выполнить, то как раз и образуются 2 классических котла: первый в границах Бахмута, и второй котёл станет буферной зоной для потенциальных "счастливчиков", сумевших вырваться из первого котла.