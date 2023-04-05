Военное ведомство США в течение ближайших четырёх недель запустит процесс обучения украинских танкистов применению в бою американских танков ранних модификаций M1A1 Abrams, рассказал высокопоставленный представитель Пентагона на оперативном брифинге. Со слов военного, обучение пока "застопорилось", так как процесс не может быть запущен одномоментно из-за недостатка должного оборудования.
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Источник просто: google.com
Как сообщалось в марте, армия США готова отправить Украине 31 ОБТ Abrams. Что примерно равно штатному составу танкового батальона. Бронированные машины должны поступить в ВСУ примерно осенью текущего года. Почему так долго? Как объясняли представители оборонного ведомства США, "всё дело" в логистике, "правильном" топливе для американских танков, непростым ремонтом и инженерной поддержкой Абрамсов. А ещё обучение на танке слишком "сложное" для украинских военных.
Интересная деталь: когда американцы были поставлены между выбором, какую версию танков поставлять - только что выпущенные с завода (которые ещё не построили) или отдать машины старые - законсервированные и находящиеся на хранении, то руководство армии США "выбрало" устаревшие танки. Так как это позволит значительно "ускорить" передачу бронированных машин Украине.