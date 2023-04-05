Вместо новых модификаций американцы решили передать танки первых версий, как сообщается, для "ускорения" передачи

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Военное ведомство США в течение ближайших четырёх недель запустит процесс обучения украинских танкистов применению в бою американских танков ранних модификаций M1A1 Abrams, рассказал высокопоставленный представитель Пентагона на оперативном брифинге. Со слов военного, обучение пока "застопорилось", так как процесс не может быть запущен одномоментно из-за недостатка должного оборудования.

реклама





Источник просто: google.com





Как сообщалось в марте, армия США готова отправить Украине 31 ОБТ Abrams. Что примерно равно штатному составу танкового батальона. Бронированные машины должны поступить в ВСУ примерно осенью текущего года. Почему так долго? Как объясняли представители оборонного ведомства США, "всё дело" в логистике, "правильном" топливе для американских танков, непростым ремонтом и инженерной поддержкой Абрамсов. А ещё обучение на танке слишком "сложное" для украинских военных.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 4090 MSI за 155тр в Ситилинке 4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз 3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Интересная деталь: когда американцы были поставлены между выбором, какую версию танков поставлять - только что выпущенные с завода (которые ещё не построили) или отдать машины старые - законсервированные и находящиеся на хранении, то руководство армии США "выбрало" устаревшие танки. Так как это позволит значительно "ускорить" передачу бронированных машин Украине.