В столице США разрабатывают несколько вариантов, согласно которым американские танки M1 Abrams появятся на Украине гораздо раньше, чем было объявлено ранее. Как такое может получиться, в президентской администрации не рассказали, но выделили тот факт, что некоторые поправки в процесс поставки внесены. Ранее фигурировали сроки первых появлений Абрамсов у Киева не ранее декабря 2023 года.
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Правда о том, что сроки сдвига поставок ещё окончательно не определены, сообщало издание Breaking Defense в своём февральском выпуске, ссылаясь на высокопоставленного информатора, работающего в американском Госдепе.
Абрамс ведёт огонь. Источник фото: breakingdefense.com
Второй вопрос, который непосредственно стоит перед Пентагоном, какие танки отдать Украине: условно старые, находящиеся на долговременном хранении, или новые, которых ещё даже нет, а их сначала надо изготовить.
По "второму плану" военная промышленность США собиралась изготовить три десятка танков Abrams в версии M1A2. Но всё это будет сделано только после незанятых промышленных мощностей, а они сейчас - предельно заняты. Следовательно, новые Абрамсы Украина увидела бы нескоро.
Ну а "первый план" тоже имеет свои подводные камни и рифы: старые танки есть, но они нуждаются в ремонте, объемы которого ещё нужно установить.
Источник фото: wallpaperbetter.com
И на горизонте маячит уже так называемый "третий план", согласно которому возможен "гибридный вариант": когда одна половина танков для Украины будет из новой партии, а другая - со складов. И если ответственные лица выберут этот вариант, то танки американского производства появятся на Украине очень скоро.
Официальный же Киев полон неистребимого оптимизма: там ожидают появлений первых американских бронированных машин уже этим летом, но никак не в декабре, когда будет слишком поздно для Украины в целом и ВСУ - в частности.