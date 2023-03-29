Такое признание дорогого стоит: даже противник ВС РФ признает свое непростое положение в этом донбасском городе

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

В своей традиционной вечерней сводке украинский генеральный штаб решил описать ситуацию в Бахмуте таким словосочетанием как "частичный успех" российских вооружённых сил.

реклама

Но тревожный фон у украинских генштабистов распространяется помимо Артёмовска, и на Авдеевку с Марьинкой и Белогоровкой. Правда самым проблемным для ВСУ по-прежнему во главу угла ставится тот самый Бахмут (Артёмовск), где российские войска контролируют город на 60% и каждый день освобождают сразу несколько кварталов, что в украинских военных сводках звучит как "были наиболее успешны".





Источник фото: news.rambler.ru





Но на самом деле помимо Бахмута и Авдеевки российская группировка войск за последние 24 часа провела 48 атак на всех возможных направлениях: от Авдеевки, Марьинки до Северного и Степного.

Но согласно той же украинской сводке, бои продолжаются и в других "квадратах" - Херсонском, Запорожском направлениях. А в российском Крыму полным ходом (в Армянском и Джанкойском районах) идёт возведение оборонительных порядков с глубокой фортификацией.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Наиболее примечательным в украинской сводке от генштаба ВСУ можно выделить констатацию факта позитивных изменений для российской армии в зоне Бахмута, где даже украинской пресс-службе пришлось сделать признание успехов ВС РФ, назвав их маскировочным выражением - "частичный успех".