В своей традиционной вечерней сводке украинский генеральный штаб решил описать ситуацию в Бахмуте таким словосочетанием как "частичный успех" российских вооружённых сил.
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Но тревожный фон у украинских генштабистов распространяется помимо Артёмовска, и на Авдеевку с Марьинкой и Белогоровкой. Правда самым проблемным для ВСУ по-прежнему во главу угла ставится тот самый Бахмут (Артёмовск), где российские войска контролируют город на 60% и каждый день освобождают сразу несколько кварталов, что в украинских военных сводках звучит как "были наиболее успешны".
Источник фото: news.rambler.ru
Но на самом деле помимо Бахмута и Авдеевки российская группировка войск за последние 24 часа провела 48 атак на всех возможных направлениях: от Авдеевки, Марьинки до Северного и Степного.
Но согласно той же украинской сводке, бои продолжаются и в других "квадратах" - Херсонском, Запорожском направлениях. А в российском Крыму полным ходом (в Армянском и Джанкойском районах) идёт возведение оборонительных порядков с глубокой фортификацией.
Наиболее примечательным в украинской сводке от генштаба ВСУ можно выделить констатацию факта позитивных изменений для российской армии в зоне Бахмута, где даже украинской пресс-службе пришлось сделать признание успехов ВС РФ, назвав их маскировочным выражением - "частичный успех".