В настоящий момент точные данные в широком доступе о поражённых субъектах отсутствуют, но по слухам после этой операции в качестве мести Запад начал поставки снарядов с обеднённым ураном и попытался осуществить атаку на Севастополь

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В США лишний раз убедились, что гипотетически тактический ядерный удар по целям НАТО не удастся отразить. А причина для такого оптимизма лежит на поверхности: если средствами доставки российская армия выберет гиперзвуковые ракеты (и комплексы на их основе). Такого мнения придерживается военный эксперт Александр Перенджиев.

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По мысли Перенджиева, если гиперзвуковое оружие вооружат атомными зарядами, то способность к перехвату их со стороны НАТО - околонулевая, следовательно, это здорово нервирует потенциального противника (блок НАТО).





Источник фото: rbk.ru





По предположению эксперта, в какой-то мере американцы и их союзники уже "испытали" достоинства такого оружия. Речь идёт о множественном "ударе возмездия", который состоялся 9 марта после диверсионного акта, совершенного организацией инкорпорированной в ВСУ в Брянской области.

Именно тогда в ответ на диверсию ВС РФ применили, в том числе и гиперзвуковой комплекс "Кинжал", запущенный с самолётов. Именно тогда ракета 9-А-7660 по версии Перенджиева поразила неназванный секретный объект с обитателями с большими звёздами. И именно нейтрализация военных советников в чине генерала могла вызвать чувство гнева и попытку отомстить, да не одну: сюда эксперт относит случай с дроном над Чёрным морем, "желание" британцев передать снаряды с наконечниками из обедненного урана, потенциальная атака по Санкт-Петербургу и некоторые иные ситуации.

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Совершенный 9 марта массированный удар "Кинжалами" оказался высокоэффективным, с соответствующими заявлениями выступила пресс-служба российской Минобороны. Но в ходе брифинга об нейтрализации каких-либо иностранных военных в высоких чинах не поступало.