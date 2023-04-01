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Генерал ВСУ ответил Зеленскому, что вверенные ему войска не способны провести контрудар под Бахмутом
Тем временем штурмовые группы ЧВК "Вагнер" всё дальше отодвигают ВСУ в самом городе
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   Высшее командование ВСУ на данный момент не способно провести контрудар в районе Бахмута, а штурмовики "музыкантов" шаг за шагом отбивают у обороняющиеся стороны каждый дом, каждую улицу.

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   Многозвёздный генерал Александр Сырский, пообещавший украинскому президенту не отдавать Бахмут российским войскам, в сегодняшнем докладе Зеленскому доложил о неспособности проведения рассекающих ударов по Опытному и Клещеевке, в следствие чего наступающие силы ВС РФ будут продолжать двигаться дальше. 

   В своё оправдание украинский генерал-полковник сослался на плохую погоду, сделавшую из полей и грунтовых дорог болота. А тем временем ударные силы ВСУ, накопленные для контрудара, продолжают находиться без движения в Константиновке и Часовом Яре.


Источник фото: iz.ru


   Украинские источники сообщают, что ВСУ практически не контролируют административный центр Бахмута, а остальные войска, находящиеся в городе, не смогут изменить ситуацию принципиально. 

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   Тем временем на юго-западной окраине Бахмута продолжаются яростные бои, трасса на Константиновку под полным контролем российских сил, есть лишь одна дорога для ВСУ - это дорога на Часов Яр, но и она под регулярными обстрелами российской артиллерии.

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#всу #бахмут #чвк &quot;вагнер&quot; #сырский
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