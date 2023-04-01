Куратор ЧВК "Вагнер" рассказал о ситуации в Бахмуте и дал своё опровержение о выходе ВСУ из города. Со слов политика, противник несмотря на свои потери, оказывает сопротивление, упорно защищая позиции.
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Украинские военнослужащие стоят и никуда не отходят. Кровопролитные бои продолжаются для ВСУ и приносят большой урон боевым составам украинских групп. Но отряды "Оркестра" упорно продвигаются, беря штурмом не только строения, но и подъезды, даже отдельно стоящие гаражи. Так же административный руководитель "музыкантов" напомнил что в Бахмуте (Артёмовске) не менее 800 многоэтажек.
Источник фото: dixinews.ru
В своём сообщении Пригожин указал на желание получить помощь от ВС РФ в удержании флангов. Несмотря на то, что штурмовые группы вагнеровцев вытесняют своего украинского оппонента из городских "квадратов", для развития успеха крайне желательно обеспечить надёжную защиту флангов отряда (ЧВК "Вагнера").
Как сообщают анонимные источники, оборона Бахмута дорого обходится украинской армии, где за 24 часа человеческие потери украинских военнослужащих измеряются трехзначными цифрами. Но украинский лидер всё не отдаёт приказ на отступление из города.