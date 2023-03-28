Доказательством успешного продвижения наступающих сил можно считать фотографии местности, выложенные ВСУ

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Бахмут уже который месяц считается наиболее яростным местом российской спецоперации на Украине. Так очередной день принёс нам очередное продвижение штурмовых групп ВС РФ. Последние смогли дойти до пересечения улицы Свободы и улицы Независимости.

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Источник фото: topwar.ru





Лучшим доказательным фактором, позволяющим "идентифицировать" успешные действия россиян, можно считать кадры, сделанные украинскими бойцами, на которых отмечены оборонительные позиции рядом с площадью Свободы. На этих снимках хорошо виден геологический музей города.

По фотографии легко определить, что ВСУ довольно-таки "натерпелись" мощных артиллерийских ударов прямо по линии своей обороны, И судя по урону, теперь держать данную огневую точку бессмысленно, так как она превратилась в груду обломков.





Источник фото: sila-rf.ru





Сила артиллерийского натиска и танковых ударов настолько велика российской армии в Артёмовске, что окопавшиеся украинские вооружённые силы вынуждены большую часть времени проводить в уцелевших подвалах, изредка показываясь на недружелюбных улицах яростного города.

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Но с каждым новым днём позиции удерживать украинским силам всё сложней и приходится отступать. Сейчас текущая линия обороны ВСУ проходит по улице Мира, рядом с площадью Свободы.