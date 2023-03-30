За сегодняшний день это уже вторая серия авиационных ударов на Константиновско-Дружсковском направлении

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На последний момент поступила информация, что российская группировка войск совершила воздушные атаки по обнаруженным позициям скопления живой силы ВСУ в Константиновке.

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Интересная деталь, воинское командование украинских сил для будущего контрнаступления хотело бы сформировать мощный ударный кулак, но из-за текущей ситуации, понимая уязвимость скопления живой силы и боевой техники на земле, не пытается нарастить численное преимущество в большом количестве. Иначе незамедлительно следуют неслучайные негативные последствия. Так когда в каком-нибудь строении или чистом поле скапливается больше 10-ти военнослужащих ВСУ, то такое место дислокации подвергается оперативному наземному удару артиллерии или атаке планирующих авиабомб, запущенных с безопасного расстояния для российских ВКС.





УПАБ-1500Б-Э. Источник фото: roe.ru





Как раз второй вариант сегодня и произошёл в районе Константиновско-Дружсковской агломерации.

Прошлой ночью авиационным ударом управляемых бомб, оснащённых модулями планирования и коррекции МПК, было поражено место размещения личного состава и техники в Дружковке. Данный населённый пункт использовался как логистический хаб для резервов ВСУ из Днепропетровской области.

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По сообщениям старшего офицера ВС ВСУ Юрия Игната, российские ВКС всё чаще и больше используют планирующие авиабомбы, доставляющие "неудобство" как непосредственно на ЛБС, так и на прифронтовых территориях.