Город штурмуется с трёх сторон при поддержке артиллерии

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На текущий момент на Бахмут осуществляется финальный бросок с трёх сторон: южной, северной и восточной. В завершающей битве за город Артёмовск участвуют и операторы ЧВК "Вагнер". Данной информацией делятся как российская, так и украинская стороны.

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Перед окончательным "аккордом" весь город потонул в сплошной артиллерийской канонаде, несмолкающей на протяжении 24 часов. Так "музыканты" перебросив резервы, принялись без остановки атаковать укреплённые линии обороны противника. На северном фасе защитных укреплений ВСУ идёт яростное сражение около бывшей точки общепита "Медная бочка".





Источник фото: sila-rf.ru





Проще говоря, "вагнеровцы" не снижая ускорившегося темпа, двигаются только вперёд, вытеснив или нейтрализовав отряды ВСУ с территории городской промзоны.

Не менее яростные бои проходят и в области центрального рынка и ряде улиц, таких как Базарная и Независимости.

По сообщениям украинских экспертов, обстановка на линии боевого соприкосновения "имеет нехорошие тенденции" для украинских вооружённых сил.

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Тем временем неспокойно для ВСУ и в Авдеевке, где ВС РВ планомерно проводят наступательные действия в области Новобахмутовки. В ходе штурма взят населённый пункт Каменка в северо-восточной оконечности пригорода.