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Российская армия начала финальный штурм Бахмута, устротив 24-часовую артиллерийскую канонаду
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   На текущий момент на Бахмут осуществляется финальный бросок с трёх сторон: южной, северной и восточной. В завершающей битве за город Артёмовск участвуют и операторы ЧВК "Вагнер". Данной информацией делятся как российская, так и украинская стороны. 

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   Перед окончательным "аккордом" весь город потонул в сплошной артиллерийской канонаде, несмолкающей на протяжении 24 часов. Так "музыканты" перебросив резервы, принялись без остановки атаковать укреплённые линии обороны противника. На северном фасе защитных укреплений ВСУ идёт яростное сражение около бывшей точки общепита "Медная бочка".


Источник фото: sila-rf.ru


   Проще говоря, "вагнеровцы" не снижая ускорившегося темпа, двигаются только вперёд, вытеснив или нейтрализовав отряды ВСУ с территории городской промзоны. 

   Не менее яростные бои проходят и в области центрального рынка и ряде улиц, таких как Базарная и Независимости.

  По сообщениям украинских экспертов, обстановка на линии боевого соприкосновения "имеет нехорошие тенденции" для украинских вооружённых сил.

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   Тем временем неспокойно для ВСУ и в Авдеевке, где ВС РВ планомерно проводят наступательные действия в области Новобахмутовки. В ходе штурма взят населённый пункт Каменка в северо-восточной оконечности пригорода.

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#бахмут #чвк &quot;вагнер&quot;
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Александр Багров
02:21
Ну у тебя просто первый комент получается с ошибкой, ты первым пишешь: "вольт и ватты" , а потом по их аналогии—"напряжение и частота", потому чел сказал что у тебя тоже ошибка
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Кянан Халилов
02:18
да нет. в герцах. а напряжение в вольтах. а мощность в ваттах.
Известный оверклокер в прямом эфире сжёг самый быстрый игровой процессор Ryzen 9 7950X3D
Александр Багров
02:16
Ты частоту в ваттах измеряешь ?
Известный оверклокер в прямом эфире сжёг самый быстрый игровой процессор Ryzen 9 7950X3D
Za9c
02:03
Сделали ммо какое-то. На фиг там сюжет? Дибла всегда была про аннигиляцию тонны тварей и клептоманство шмоточек. А тут диалоги завезли, тупые квестики. Надеюсь на релизе игра покажет себя, да и 3 част...
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Российская армия начала финальный штурм Бахмута, устротив 24-часовую артиллерийскую канонаду
garison87
01:49
Я с их глюками и ценами на платы - вертел их платформу)
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