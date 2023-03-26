Такие планирующие авиабомбы создаются очень легко и дёшево, заметил украинский эксперт

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Во время телемарафона представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о новом факторе, способным чрезвычайно ухудшить положение ВСУ на фронте. Речь шла о старых авиационных бомбах российских ВС, благодаря дешёвой и простой модификации превратятся в полноценный аналог дорогих ракет, которые ещё надо произвести. А вот авиабомбы не надо - их в России "ещё на 100 лет припасено", рассказал украинский спикер.

реклама

Так во время своей беседы на телевидении Игнат подтвердил информацию, что для усовершенствования старых авиационных боеприпасов достаточно лишь "приделать" крылья и "прикрутить" GPS. После ВКС РФ получают полноценный высокоточный боеприпас.





Источник фото: Google.com





Интересная деталь: со слов украинского полковника, российские военные хранилища ещё с эпохи Советского Союза переполнены авиационными бомбами всех типов. И вот если всё это "богатство" при минимальных трудовых затратах и аналогичных финансовых вложениях принять "в оборот", то у армии России появится целая армада воздушных боеприпасов дальнего действия, способных заменить ракеты.

И действительно, согласно расчётам военного спикера, улучшение бомб в сравнении со стоимостью ракет, позволит сэкономить в 10-кратном, а то и 100-кратном размере.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Украинские информационные ресурсы сообщают об успешной атаке такими планирующими снарядами, в простонародье называемые "умными" бомбами. Так о попадании по военным целям в Сумской области сообщалось ранее.