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В ВСУ зреют опасения, что Россия уже начала массовую модернизацию авиабомб в управляемые снаряды
Такие планирующие авиабомбы создаются очень легко и дёшево, заметил украинский эксперт
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   Во время телемарафона представитель украинских Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о новом факторе, способным чрезвычайно ухудшить положение ВСУ на фронте. Речь шла о старых авиационных бомбах российских ВС, благодаря дешёвой и простой модификации превратятся в полноценный аналог дорогих ракет, которые ещё надо произвести. А вот авиабомбы не надо - их в России "ещё на 100 лет припасено", рассказал украинский спикер.

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   Так во время своей беседы на телевидении Игнат подтвердил информацию, что для усовершенствования старых авиационных боеприпасов достаточно лишь "приделать" крылья и "прикрутить" GPS. После ВКС РФ получают полноценный высокоточный боеприпас. 


Источник фото: Google.com


   Интересная деталь: со слов украинского полковника, российские военные хранилища ещё с эпохи Советского Союза переполнены авиационными бомбами всех типов. И вот если всё это "богатство" при минимальных трудовых затратах и аналогичных финансовых вложениях принять "в оборот", то у армии России появится целая армада воздушных боеприпасов дальнего действия, способных заменить ракеты.

   И действительно, согласно расчётам военного спикера, улучшение бомб в сравнении со стоимостью ракет, позволит сэкономить в 10-кратном, а то и 100-кратном размере. 

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   Украинские информационные ресурсы сообщают об успешной атаке такими планирующими снарядами, в простонародье называемые "умными" бомбами. Так о попадании по военным целям в Сумской области сообщалось ранее. 

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#всу #планирующие авиабомбы
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