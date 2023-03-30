Такую идею озвучил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Федор Вениславский во время телемарафона

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Украинские официальные власти задумали вручать повестки о призыве в ВСУ с помощью сетевых мессенджеров. Такую мысль в эфире всеукраинского телемарафона озвучил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Федор Вениславский.

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Высокопоставленный госслужащий рассказал, что база мобильных номеров, принадлежащих украинским мужчинам призывного возраста, была создана ещё до начала спецоперации России. И в настоящий момент в Верховной Раде Украины идёт активное обсуждение по улучшению законодательных актов, связанных с призывом на военную службу.





Источник фото: google.com





И одним из таких "усовершенствований" как раз и должна стать возможность рассылки повесток в программах-мессенджерах. Кроме того, текущие технические возможности позволяют убедиться, что конкретная повестка доставлена конкретному адресату. И с помощью новой системы удастся охватить группу лиц мужского пола даже не проживающих в месте регистрации, не явившихся на воинский учет и не трудоустроенных официально, заявил украинский чиновник.

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Правда как водится, ничто не мешает использовать "подставной" номер, зарегистрированный на другого человека. Как с этим будут бороться, Вениславский не ответил.