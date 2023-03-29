Только в одной Словакии заявили о своём желании нарастить производство артиллерийских выстрелов в 3,3 раза

Объединенный Запад задумался над значительным истощением собственных складов из-за невиданной передачи боеприпасов украинской армии. В одних только США было собрано с артиллерийских арсеналов не менее 1 млн. крупнокалиберных 155-мм снарядов и передано в ВСУ. И для удовлетворения снарядного голода в украинской армии некоторые участники НАТО уже официально объявили о планах по модернизации военных производств для увеличения количества изготавливаемых боеприпасов.

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В ряд стран, заявивших о новых амбициозных задачах, стоящих перед ВПК, прогнозируемо стала Польша, пожелавшая нарастить производства по выпуску снарядов для себя и соседней Украины. Заметно добавится новых производственных конвейеров у Dezamet - основного изготовителя боеприпасов польской республики.





Источник фото: vk.com





В Словакии решили "не отставать", пообещав со слов министра обороны Ярослава Надя, увеличить снарядный "выхлоп" в 3,3 раза: с 30 000 до 100 000 снарядов в год. Но в отличие от Польши, словацкому ВПК требуются внешние инвестиции. Например, неплохо бы получить помощь от ЕС, заявил высокопоставленный чиновник. А в качестве новых сотрудников можно было бы привлечь украинских беженцев, резюмировал своё выступление министр.

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Но наиболее значительные показатели "пообещали" продемонстрировать в США, где ровно через 5 лет к 2028 году, по словам Пентагона, боеприпасов 155-мм калибра будет производиться в 6 раз больше, чем сейчас.