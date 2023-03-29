Цель изучения - попытаться в будущем минимизировать ущерб от атак дронами

В сеть утекли фото на котором персонал ВСУ демонстрирует повреждённые БПЛА российскую "Герань" и иранский дрон Mohajer-6. После информатор из ГУР рассказал некоторые детали ситуации.

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Дроны, попавшие на фото, были перехвачены украинским ПВО в различных областях восточноевропейской республики и теперь украинские инженеры изучают устройство дронов. После обработки полученных данных будут разрабатываться сценарии борьбы с БПЛА семейства "Гераневых". Из комментариев расследователя стало ясно, что данные воздушные аппараты устроены просто, но в то же время предельно эффективны.





Источник фото: itcrumbs.ru





Особую деталь инженер уделил особой CRP-антенне, с которой пытаются бороться различные службы украинских РЭБ - причём не очень успешно. После чего заявил о простой возможности покупки части деталей на китайском Aliexpress, таких, как GPS-приёмник и остальная электронная начинка. Но другая половина деталей "не так проста", и их просто так не отправишь в Россию и Иран по официальным каналам.

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Но как бы то ни было, "Герани" как ни в чём ни бывало продолжают успешную серию атак на военные цели и критические объекты инфраструктуры Украины. Вечером вторника в ходе объективного контроля было подтверждено 4 прилета-попадания дронов-камикадзе по военным объектам украинской столицы. А благодаря особой тактике, в районе города Днепра удалось поразить Су-27 ВВС Украины, пилотируемый опытным лётчиком с 70-ю боевыми вылетами.