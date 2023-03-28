Теперь в воздушном командовании ВВС США выбрали более удалённый трек движения от крымского побережья своих БПЛА

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После инцидента с дроном Reaper над Чёрным морем США пришлось изменить маршруты своих беспилотников, что значительно ограничило разведывательные возможности, сообщил высокопоставленный информатор в своём интервью для CNN.

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Информаторы из Пентагона считают, что ВВС США "перестроились" для создания новых путей следования ради негласного указа из Белого дома, где Джо Байден попытается избежать будущих инцидентов, способных из-за случайностей перерасти в непосредственной конфликт с Москвой. Согласно представленной выкладке, теперь полёты будут осуществляться на удалении "некоторый период времени", но у военного руководства появилось "желание" ещё раз вернуться на старые маршруты вблизи российской территории.





Источник фото: gazeta.ru





Семь дней назад телеканал CNN поделился информацией, что США решили отложить полёты в непосредственной близости от воздушного пространства, рядом с Крымом и восточных областей Черного моря. Позже правдивость этих данных "узаконил" портал Flightradar24, продемонстрировавший новые маршруты передвижения воздушных разведчиков ВВС США.

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Тем временем российский министр обороны Сергей Шойгу вручил правительственные награды отличившимся лётчикам, совершившим перехват нарушителя.