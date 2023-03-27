Там где противник особо упорен, используется заградительный артиллерийский огонь

Информированные источники рассказали о тяжелейших боях в Бахмуте, в которых сражаются операторы ЧВК "Вагнер". Причём яростные боестолкновения разворачиваются как в самом городе, так и в непосредственной близости от городской линии в пригороде и граничащих населённых пунктах. На Украине военные специалисты в открытую сообщают о невыносимом положении украинской армии по всему фронту активных действий, всё это сопровождается "немалыми утратами", как сообщается в некоторых проукраинских телеграм-каналах.

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Определённо заслуживает называться яростным, столкновение происходящее между сторонами конфликта в районе юго-западной оконечности фронта, где "музыканты" шаг за шагом продавливают оборону противника. Но всё это даётся отнюдь не так просто, так бои идут за каждый дом в округе улиц Корсунской и Чайковского. "Усыпан" нескончаемой какофонией непрекращающихся даже на минуту перестрелок район улиц Базарная, Независимости, Мариупольская. Там где оппонент не хочет уступать свои позиции ни в какую, используется артиллерия для подавления очагов сопротивления.

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Так же российская группировка войск активизировалась в ложбине между Ивановским и Ступочками. "Оркестранты" пытаются продавить оборону ВСУ и в районе Хромово рядом с Артёмовском, для чего задействовали большую группу своих сил.