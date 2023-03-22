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Сегодня прошёл второй день переговоров между лидерами России и Китая, по итогу которых руководители государств сделали совместное заявление, с такой тревогой ожидаемое как на Западе, так в особенности и в стольном граде Киеве. И забегая вперёд, сказанное превзошло все самые негативные ожидания. Разумеется, негативные для Украины в особенности, и в некоторой мере, причём довольно-таки суровой - для условного объединённого Запада, руководящая роль в котором отводится США.

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Владимир Путин и Си Цзиньпин официально объявили стратегический союз своих стран, что кардинально меняет геополитическую картину мира и превращает в пыль мечты о тотальной изоляции России.

Конечно, сказанное сегодня "на прессу", это лишь этакий сигнал "уважаемым партнёрам", а самая мякотка была принята и оговорена на вчерашней 4,5-часовой встрече Владимира Путина и Си Цзиньпина. К слову, встреча должна была продлиться 2 часа, а продлилась в 2 раза больше, что свидетельствует о кардинальных результатах в переговорах двух лидеров. Знать что обсуждалось и о чём договорились, нам "не положено", но на сделанных после встречи фотокадрах крайне заметно как Владимир Путин буквально излучал счастье. А уже сегодня, лидер КНР вчерашние переговоры назвал "откровенными и продуктивными", не забыв рассказать про дружбу между лидерами.

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Си Цзиньпин и Владимир Путин. Лидер Китая пригласил российского президента посетить КНР в этом году. Источник фото: kommersant.ru





Что ещё можно выделить. Владимир Путин взял слово первым, поставив акцент на экономике, в частности на обоюдных инфраструктурных планах с Китаем. И заверил, что этот год возьмет очередную высоту в совместном товарообороте между Россией и Китаем в 200 млрд. долларов. Чтобы понять сколько это, достаточно взглянуть на бюджет соседней страны (Украины). Так общегосударственный бюджет нашей соседки был равен 49 млрд. долларов. Посмотрим по другую сторону океана. Товарооборот между США и Китаем составил за то же отчётный период примерно 700 млрд. долларов. Эта цифра значительно превышает заявленную планку, которую совместно достигнут Россия и Китай. Но тут нужно учитывать, что Россия не входит в тройку экономик мира, и лишь в 3 раза меньше чем торговые операции между США и Китаем.

Поэтому не нужно быть дипломированным экономистом, чтобы понять очевидную вещь: экономические взаимоотношения России и Китая - это тот самый открытый вызов для так называемого коллективного Запада. И что бы хоть как-нибудь "перебить" негативный кейс в информационном пространстве, в Киев направился Фумио Кисида, японский премьер-министр, что явно лишний раз разозлило Китай.

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А теперь те самые знаковые обоюдные проекты, о которых рассказал Владимир Путин. Тут можно выделить строительство газопровода "Сила Сибири 2". По прокачиваемой мощности, выражающиеся в 50 млрд. кубометров в год, трубопровод, пересекающий территорию Монголии, эквивалентен объемам разрушенного "Северного потока". Опять же, что это, как не поворот на 180 градусов в сторону Азии?





"Сила Сибири 2" должна пройти от Бованенковского месторождения на Ямале через всю Россию вплоть до Байкала, рядом с которым перейдет границу Монголии и дальше пойдет на Китай. Источник фото: lenta.ru

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Помимо этого, Путин рассказал и о постройке 4 энергоблоков на атомной энергии в Китае. А между странами доля в торговле в национальных валютах доросла до значительных 65%, что не может злить США.

Не забыл российский президент рассказать и о международном треке, где выразил "неудовольствие" в сторону санкционного давления Запада и отразил в своих словах крайнюю комплиментарность в сторону китайского мирного плана по Украине. А этот самый план можно смело использовать в качестве основы, но только лишь тогда, когда западные государства и официальный Киев будут готовы. А та самая "готовность" не наблюдается совсем.

Дальше свои "пять копеек" вставил лидер Китая - Си Цзиньпин, ещё раз уделив внимание экономическому союзу между Россией и Китаем, но без подробностей, заверив о достижении критических договоренностей, подписанных до 2030 года.

Отдельно можно отметить высказывания руководителя китайской компартии об отношениях между странами, которые перешагнули рубеж двухсторонних отношений. Теперь эти отношения будут влиять на весь мир, где Китай и Россия будут в совместном режиме вносить весомый вклад в дело развития всего человечества.

А знали ли вы, уважаемые читатели, чем отличаются китайские политики от западных политических деятелей? В Китае не используют словесный пафос и лозунги, обычно ничего не значащие, когда дело доходит до реальных свершений. Этакое "простонародное" мы за все хорошее против всего плохого. А наша демократия самая "правильная" во всём мире. Вам это ничего не напоминает?





Строительство энергоблоков для китайской АЭС. Источник фото: vesti.ru





И вот тут Китай официально показал, через своего руководителя, что отныне он начинает открыто заниматься геополитическим контуром, в недавнем прошлом старательно избегая его, участвуя только в экономическом направлении.

И как тут не "упомянуть" Украину. Так Си Цзиньпин рассказал про китайский мирный план, но позже уточнил, что согласно виденью, Китай стоит на верной стороне истории. И тут мы "вспоминаем" решение Международного уголовного суда, выдавшего "ордер на арест" президента России. Но тем временем Цзиньпин стоит рядом с Владимиром Путиным, заявляя что они на верной половине истории. Тут слишком явный "намёк", предназначенный для заокеанского "партнёра", ведь в Европе лишь выполняют волю Джо Байдена. И далеко ходить не надо, чтобы понять, что скандальное заявление МУС по Владимиру Путину, это прежде всего оперативный "сигнал", предназначенный китайскому лидеру, которому "не надо" ни в коем случае ездить в Москву. Но мы всё сами уже увидели. Да и во время самих переговоров, точнее после, из Вашингтона пытались дозвониться в Москву для разговоров с Си Цзиньпинем, но тот "был занят".





Итоги

Вот так, без всяких кулуарных пасов перед нами сформированный стратегический союз, совсем непохожий на обычные экономические отношения. Да, экономика здесь ключевое направление, но Россия бесповоротно отвернулась от Запада и развернулась в сторону Востока. Это железобетонный факт.

На Украине от таких "новостей" надо открывать не бутылки с шампанским, а нужно начинать думать "о высоком": Китай совершенно не заинтересован даже в гипотетическом поражении России в её спецоперации. Да чего греха таить, проигрыш и без знаменательной московской встречи был маловероятным, но теперь, это невозможно на 146%.

Забегая вперёд, очень скоро Россия вполне вероятно кратно усилит возможности отечественного ВПК, а это тот самый фактор во много раз мрачней, чем если бы Китай просто взял да начал поставлять готовое вооружение и боеприпасы в РФ. Теперь же Россия сама будет всё это делать на своих мощностях. Подтверждением глубокого военного сотрудничества между странами выступил помощник президента России Юрий Ушаков, заявивший об этом официально.

Это тот самый негативный сценарий, который уже очень скоро аукнется и Вашингтону и условному Брюсселю, и самое главное - Украине.





Источники:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6418a2849a79472c4dfbc320 https://www.kommersant.ru/doc/5888092 https://lenta.ru/news/2023/03/21/xi_ukr/ https://kubnews.ru/vlast/2023/03/21/vladimir-putin-nazval-otnosheniya-s-kitaem-obraztsom-vzaimodeystviya-mirovykh-derzhav/ https://www.kommersant.ru/doc/5887940 https://www.business-gazeta.ru/news/587468 https://www.interfax.ru/russia/892173 https://ria.ru/20230320/putin-1859074289.html https://www.rbc.ru/rbcfreenews/64185e529a794711298f81bf