Согласно министру ВМФ США Карлосу Дель Торо, "ограничивают" рост американского флота только малое количество верфей и недостаток в высококвалифицированной рабочей силе

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Тихой сапой китайские военно-морские силы стали обгонять по количеству боевых кораблей своего заокеанского противника - военный флот США. Что посеяло заметную тревогу в морских чиновниках Америки и они стали больше говорить об этом, например глава ВМС США - Карлос Дель Торо, заявивший, что судостроительные верфи Америки не поспевают за строительством боевых кораблей в Китае. Кроме того, китайцы наращивают свое военно-морское присутствие по всему миру.

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"Не забыл" пройтись морской министр и по якобы нарушению суверенитета и экономического достатка стран-союзников США, где "опять" во всём виноват Китай.









Источник фото: russiancouncil.ru





Но Дель Торо словно нарочно забывает, как часто те же США с высокой колокольни плевали на такой же суверенитет стран и "всё всех устраивало" и никто ни слов упрёка не высказывал наглому поведению гегемона. И чтобы всё продолжалось точно так же, Америке необходимо выпускать всё больше кораблей. И это касается не только количества, но и "качества". Так флот Китая в ближайшей перспективе должен состоять из 400 кораблей, сейчас китайские военно-морские силы составляют 340 кораблей. В США же ВМФ меньше 300 кораблей.

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Новый военный план предусматривает поднять количество кораблей до 400 единиц к 2045 году.

Главная причина, по которой строительство кораблей для ВМФ "забуксовало", по мнению Дель Торо - это нехватка производственных мощностей. Китай же отстроил верфей много больше, да и некоторые верфи по размерам больше американских аналогов. Но не только в верфях видит морской министр проблемы: нехватка рабочих высокой квалификации сильно тормозит строительство уже готовых кораблей.

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Правда "ложку мёда" господин министр нашёл: это якобы высокое интеллектуальное превосходство американских судостроителей над китайскими.