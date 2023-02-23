Тихой сапой китайские военно-морские силы стали обгонять по количеству боевых кораблей своего заокеанского противника - военный флот США. Что посеяло заметную тревогу в морских чиновниках Америки и они стали больше говорить об этом, например глава ВМС США - Карлос Дель Торо, заявивший, что судостроительные верфи Америки не поспевают за строительством боевых кораблей в Китае. Кроме того, китайцы наращивают свое военно-морское присутствие по всему миру.
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"Не забыл" пройтись морской министр и по якобы нарушению суверенитета и экономического достатка стран-союзников США, где "опять" во всём виноват Китай.
Источник фото: russiancouncil.ru
Но Дель Торо словно нарочно забывает, как часто те же США с высокой колокольни плевали на такой же суверенитет стран и "всё всех устраивало" и никто ни слов упрёка не высказывал наглому поведению гегемона. И чтобы всё продолжалось точно так же, Америке необходимо выпускать всё больше кораблей. И это касается не только количества, но и "качества". Так флот Китая в ближайшей перспективе должен состоять из 400 кораблей, сейчас китайские военно-морские силы составляют 340 кораблей. В США же ВМФ меньше 300 кораблей.
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Новый военный план предусматривает поднять количество кораблей до 400 единиц к 2045 году.
Главная причина, по которой строительство кораблей для ВМФ "забуксовало", по мнению Дель Торо - это нехватка производственных мощностей. Китай же отстроил верфей много больше, да и некоторые верфи по размерам больше американских аналогов. Но не только в верфях видит морской министр проблемы: нехватка рабочих высокой квалификации сильно тормозит строительство уже готовых кораблей.
Правда "ложку мёда" господин министр нашёл: это якобы высокое интеллектуальное превосходство американских судостроителей над китайскими.