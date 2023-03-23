С мест сообщают, что вооружённые силы России были замечены в Макеевке, что находится в ЛНР. До этого момента Макеевка находилась под контролем вооружённых формирований Украины.
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Военкоры, находящиеся на линии боевого соприкосновения, сообщили, что армейские подразделения армии России ведут активную боевую работу уже в пределах административных границ посёлка. Так в зоне населённого пункта "засветился" российский танк Т-72Б3, который вёл обстрел украинских военных, спрятавшихся в школе Макеевки. Отряды ВСУ пытаются оказать сопротивление, используя западные ПТРК, в том числе знаменитый Javelin.
Российский танк семейства Т-72 ведёт огонь. Источник фото: rossaprimavera.ru
Согласно другим сетевым источникам, российские подразделения проводят занятие плацдарма в районе реки Жеребец. Тем самым "обозначив" своё присутствие в боях за ту же Макеевку. Сообщается, что до этого момента в означенном районе ВС РФ были менее активны. Но теперь явственно заметны контуры будущего наступления.
Не утихают и яростные бои и на Артёмовском направлении, где проводят штурмовые операции сотрудники ЧВК "Вагнер", а так же в районе Авдеевки, где российским вооружённым силам противостоит отборная группировка ВСУ. С каждым днём Авдеевский гарнизон втягивается в потенциальное оперативное окружение, которое по понятным причинам, не сулит ничего хорошего окопавшимся в пригороде Донецка украинским войскам.