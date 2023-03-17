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Вагнеровцы могут рассечь группировку ВСУ в Бахмуте и блокировать украинский гарнизон
Для украинских частей ВСУ, окопавшихся в городе, наступило время "сложных решений"
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   Совсем не утихает битва за Бахмут и на сейчас передовые штурмовики "музыкантов" практически в полукилометре от центра города.

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   Но одним из самых стратегических участков при его физическом контроле может стать захват юго-западной оконечности города. Всё дело в основных логистических маршрутах, пролегающих по этой части городского массива: дорога на Константиновку и дорога на Часов Яр.

   Сейчас бойцы "Вагнера" примерно находятся чуть восточнее разрушенного ВСУ самолёта МиГ-17 на постаменте. Следовательно, если штурмовые группы ЧВК "Вагнер" смогут занять перекрёсток улицы Чайковского - Юбилейная, то под физическим контролем окажется дорога в ведущая в направлении на Часов Яр, пересекающая Артёмовское.


Боец "вагнеровец". Источник фото: inforeactor.ru


   А вот уже следующий, в потенциале успешный шаг, позволит наступающим частям "музыкантов" остановиться в юго-западной оконечности Бахмута, (Артёмовска) и как горячий нож сквозь масло, разрезать так называемый бахмутский гарнизон сводных частей ВСУ и прямо напрашивающееся последующей блокировке частей украинских войск центрального квартала. 

   И тут перед руководством ВСУ может встать нетривиальная задача: "подставить" свои деблокирующие резервы, решившие помочь прижатой огнём российской артиллерии одной части окопавшихся украинских войск, либо же перебросить часть "центрального гарнизона" ВСУ на подмогу и ослабить оборону центральной части города, которую быстро займут "музыканты".

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#бахмут #чвк &quot;вагнер&quot;
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