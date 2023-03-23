Немногим ранее американское издание сообщало о переброске "музыкантов" в Арфику

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В одном из своих провокационных материалов американское аналитическое агентство Bloomberg сообщило, что якобы из-за конфликта основателя ЧВК "Вагнер" с российским Министерством обороны, вагнеровцы прекращают свое участие в зоне спецоперации на Украине. Особый акцент ставится, что у "музыкантов" перестало хватать снарядов из-за ограничений, установленных российским военным ведомством. Второй ограничительной мерой, "подорвавшей" боеспособность бойцов Вагнера, называется запрет на набор добровольцев из мест не столь отдалённых, сообщает Bloomberg.

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Источник фото: google.com





Но вся соль ситуации в том, что перед своей публикацией известное агентство не обратилось за комментариями к самому Евгению Пригожину, хотя последний отнюдь не страдает "обетом молчания".

Из-за дезинформации, поданной американским изданием, куратору и основателю знаменитой ЧВК пришлось вынуждено ответить на домыслы и пересуды, распространившиеся благодаря тому же Bloomberg.

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В своем ироничном комментарии к резонансной новости, глава ЧВК ответил, что на Западе вероятно знают лучше, что будут делать дальше "музыканты".