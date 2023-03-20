Но ВСУ попытаются провести контрнаступление

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Российская армия контролирует больше 2/3 части Бахмута, но ВСУ вынашивают планы провести крупное контрнаступление. Такая информация указывается в письме куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина министру обороны России Сергею Шойгу, рассказывается в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале пресс-службы Пригожина.

реклама

Так же сообщается, что помимо 70%-процентного контроля городской черты Артёмовска, штурмовые подразделения "музыкантов" продолжают наступление.





Источник фото: vk.com





Продолжая тему действий противника, Пригожин рассказывает, что на конец марта - начала апреля враг попытается провести широкомасштабное наступление и провести рассекающие удары с единственной целью - отделить отряды ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС России, констатируется в письме.

Ввиду сложившихся обстоятельств куратор вагнеровцев выразил просьбу к Шойгу о принятии необходимых мер, дабы отсечение "музыкантов" не случилось, иначе будет получен крайне негативный результат для спецоперации.

В закрытой части письма Пригожин добавил информацию о планах оппонента и как их нарушить текущими силами.

рекомендации Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс S23 Ultra - цены нехило пошли вниз <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы MSI 3060 за 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Источник