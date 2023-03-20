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Евгений Пригожин рассказал, что российские силы контролируют 70% территории Бахмута
Но ВСУ попытаются провести контрнаступление
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   Российская армия контролирует больше 2/3 части Бахмута, но ВСУ вынашивают планы провести крупное контрнаступление. Такая информация указывается в письме куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина министру обороны России Сергею Шойгу, рассказывается в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале пресс-службы Пригожина.

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   Так же сообщается, что помимо 70%-процентного контроля городской черты Артёмовска, штурмовые подразделения "музыкантов" продолжают наступление.


Источник фото: vk.com 


   Продолжая тему действий противника, Пригожин рассказывает, что на конец марта - начала апреля враг попытается провести широкомасштабное наступление и провести рассекающие удары с единственной целью - отделить отряды ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС России, констатируется в письме.

   Ввиду сложившихся обстоятельств куратор вагнеровцев выразил просьбу к Шойгу о принятии необходимых мер, дабы отсечение "музыкантов" не случилось, иначе будет получен крайне негативный результат для спецоперации. 

   В закрытой части письма Пригожин добавил информацию о планах оппонента и как их нарушить текущими силами.

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#бахмут #пригожин
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