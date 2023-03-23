Издание считает, что силы наёмников вымотаны Украиной.

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Издание Bloomberg опубликовало статью, где рассказывает о сложившихся проблемах в ЧВК «Вагнер» с поставками боеприпасов и привлечением людских ресурсов на фоне прекращения вербовок среди российских заключённых. Рассказывается, что силы наёмников частной военной компании вымотаны Украиной, а самого Пригожина рассматривают в высших политических кругах как «растущую угрозу»

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Упоминается и ситуация на Бахмутском направлении, где несмотря на продвижение «вагнеровцев», натиск украинских военных продолжает держаться и город сдавать никто не желает. Усложняют ситуацию как раз таки проблемы с отсутствием постоянных поставок.

Bloomberg считает, что основатель ЧВК «Вагнер» может взять акцент на африканский континент, где ситуация более спокойная по сравнению с боевыми действиями на украинских территориях. Организация уже готова заключить либо полугодовой с отправкой в Украину, либо более длительный(9-14 месяцев) в африканские страны.

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Стоит отметить, что численность ЧВК «Вагнер» может вскоре сократиться на фоне истечения срока контрактов с заключёнными. Некоторые из них могут предпочесть мирную жизнь.