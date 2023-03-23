На сегодняшний день большинство населения Германии считает, что вооружённые силы ФРГ (бундесвер) не смогут защитить страну в ходе военного конфликта. Такие данные социологического опроса приводит специализированная компания R+V Versicherung.
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По результатам измерений стало ясно, что 63% немецких граждан не уверены в способности бундесвера противостоять современным военным вызовам или попросту защитить свою страну. В прошлом году пессимизм немцев был заметно меньше: в ходе опросов 2022 года лишь 40% жителей федеративной республики не верили в военные способности германской армии. С наибольшей долей вероятности, в плохой тенденции "виновато" постепенное усиление вооруженного конфликта на Украине.
Источник фото: dw.com
Наиболее высокий уровень, схожий с текущими результатами по поводу неспособности "проявить силу" бундесвером, фиксировался в 1999 году, когда на волне бомбардировки альянсом НАТО Югославии, 60% участвовавших в опросе немцев испытали страх войны.
Можно констатировать, что страхи граждан Германии вовсе не беспочвенны: тут тебе и нежелание немецкой молодёжи служить, дефицит кадровых должностей или плохое качество поступивших на службу немецких жителей. А существенное количество действующих военных "отдают" предпочтение больничным или бесконечным отпускам по уходу за детьми (речь о военнослужащих женского пола).