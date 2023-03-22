С каждым новым годом все меньшее количество юношей и девушек в США хотят связать себя с армейской службой. О печальных тенденциях поделился замглавы Пентагона Гейб Камарилло.
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Так во время своего выступления на сенатских слушаниях по теме проблем, царящих в армии США, чиновник заявил, что современное поколение вовсе не хочет служить, а количество всё-таки отдать "долг" родине - минимальное за последние 10 лет наблюдения. Так лишь 9% современных молодых людей рассказывают о вероятном желании пойти в армию.
Источник фото: google.com
Современное так называемое поколение Z ничего не знает и знать не хочет о службе в вооружённых силах. И даже речи быть не может что бы использовать армейский опыт как очередной "аэродром подскока" для получения карьерного роста в гражданской жизни. Из-за этого армия США страдает острейшим кадровым дефицитом в настоящее время.
А если современное поколение всё-таки приступило к контрактной армейской службе, то интеллектуальный и физический уровень новобранцев стремится "в бездну". Сухие факты: чем более образован молодой человек, тем меньшее желание у него связать себя с армейской службой.
Не в последнюю роль тут играет и крайне низкая зарплата рядовых и тяжёлые условия службы, да и риск для жизни крайне высок. Поэтому служить в основном идут иммигранты, чтобы получить американское гражданство или выходцы с социального дна, дабы разорвать "узы" со своей прошлой средой обитания.