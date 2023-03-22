В связи с изменившимися климатическими обстоятельствами ракетная угроза значительно увеличится как раз для военных объектов, считает представитель украинской разведки

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Скоро закончится зима, что по мнению заместителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, заставит российские вооруженные силы изменить свою тактику ракетных атак и "перейти" с обстрелов энергетической инфраструктуры на чисто военные цели.

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Военный чиновник предполагает, что подобное решение продиктовано обыкновенной логикой: в теплые месяцы обстреливать энергетические объекты менее "продуктивно", да и полностью поразить многочисленные цели такой инфраструктуры не удалось, заявляет высокопоставленный разведчик.





Пуск ракеты морского базирования. Источник фото: iz.ru





Теперь ракетные удары со стороны России максимально "сосредоточатся" на военных объектах, например местах расположения личного состава и узловых логистических центрах, а так же складах.

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Некоторым подтверждением данной теории в практическом плане можно назвать успешное поражение базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Так во время ночной атаки 17 марта практически полностью выгорела база, которую в последствии тушили около двух суток.