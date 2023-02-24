Запускаемый со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160 боеприпас называют снайперской ракетой

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В мировой паутине были опубликованы кадры на которых можно увидеть последствия прилёта российской ракеты по объекту энергетической инфраструктуры. На фото с последствиями поражения заметен так называемый энергоблок ТЭЦ, построенной на Западной Украине.

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Согласно данным осведомителей, в одном из ракетных налётов ВКС РФ задействовали ракету "воздух-поверхность" Х-555, "хвостовик" которой как раз и виден на фотографии ниже. Экспертное сообщество сделало вывод, что атака подобными реактивными снарядами настоящий бич для выбранных в качестве целей наземных объектов.





Хвостовая часть ракеты после поражения ТЭЦ. Источник фото: topcor.ru





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Ранее проскакивала информация, что X-555 "засветилась" во время воздушной операции в Сирии, где этими ракетами был нанесен удар по инфраструктуре местных террористов. И в данном сообщении ставился акцент на том, что после прилёта в цель у террористов "просто не было шансов". К слову одно из прозвищ ракеты Х-555 так и звучит - "снайперская ракета". Всё по причине возможности "угодить прямо в форточку", даже если расстояние между точкой запуска и прилёта составляет тысячи километров.

Уничтоженная ТЭЦ на Западной Украине. Источник фото: topcor.ru





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Характеристиками, "привлекающими" внимание к оружию, специалисты называют способность двигаться на дозвуковых скоростях с небольшим расстоянием от земли с возможностью облетать искусственные/естественные препятствия местности. Ракета запускается с российских "стратегов" Ту-160 и Ту-95МС по целям с фиксированными координатами.