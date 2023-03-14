Украинский беспилотный аппарат предпринял попытку воздушной атаки на объект химической промышленности на Брянщине, но предварительно был обнаружен и перехвачен российской батареей ПВО. Об этом сообщило российское издание "Новый день" со ссылкой на telegram-канале Mash.
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По предварительной оценке, дрон начал свой полёт с украинской территории и продвигался в сторону Брянского химического завода, находящегося в окрестностях городка Сельцо. Дрон в целях затруднения обнаружения, двигался на малых высотах, но это его не спасло от обнаружения и поражения ЗРПК "Панцирь". Опасный нарушитель был уничтожен в паре километров от завода.
ЗРПК "Панцирь-С1". Источник фото: rostec.ru
На месте "принудительного приземления" работают силовые ведомства, само место падения оцеплено сотрудниками полиции. Сообщается что разрушений в местах "компактной посадки" беспилотника не обнаружено. Остальных подробностей пока ещё нет, как и нет комментариев со стороны местных властей.
Городок Сельцо численностью 16 тыс. человек находится рядом с Брянском, а от Сельца до государственной границы с Украиной - 120 километров. Химический завод, который пытался атаковать украинский дрон - выпускает гражданскую номенклатуру товаров, взрывчатку для промышленности, но помимо этого, перерабатывает боеприпасы. И если бы дрон достиг своей дели, последствия могли оказаться крайне негативными.