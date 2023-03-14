Потенциальное попадание дрона-камикадзе в работающее предприятие могло вызвать большое ЧП, но силы ПВО сработали на опережение

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Украинский беспилотный аппарат предпринял попытку воздушной атаки на объект химической промышленности на Брянщине, но предварительно был обнаружен и перехвачен российской батареей ПВО. Об этом сообщило российское издание "Новый день" со ссылкой на telegram-канале Mash.

реклама

По предварительной оценке, дрон начал свой полёт с украинской территории и продвигался в сторону Брянского химического завода, находящегося в окрестностях городка Сельцо. Дрон в целях затруднения обнаружения, двигался на малых высотах, но это его не спасло от обнаружения и поражения ЗРПК "Панцирь". Опасный нарушитель был уничтожен в паре километров от завода.





ЗРПК "Панцирь-С1". Источник фото: rostec.ru





На месте "принудительного приземления" работают силовые ведомства, само место падения оцеплено сотрудниками полиции. Сообщается что разрушений в местах "компактной посадки" беспилотника не обнаружено. Остальных подробностей пока ещё нет, как и нет комментариев со стороны местных властей.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Городок Сельцо численностью 16 тыс. человек находится рядом с Брянском, а от Сельца до государственной границы с Украиной - 120 километров. Химический завод, который пытался атаковать украинский дрон - выпускает гражданскую номенклатуру товаров, взрывчатку для промышленности, но помимо этого, перерабатывает боеприпасы. И если бы дрон достиг своей дели, последствия могли оказаться крайне негативными.