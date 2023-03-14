В Европе почти синхронно заявляют о подготовке украинских танковых экипажей для немецких танков Leopard. Так за ФРГ об этом объявила и Испания, сообщило местное Минобороны.
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Инструкторы к настоящему дню "выпустили" 10 танковых экипажей для версии 2A4 танка Leopard. Совсем не трудно подсчитать, что это около 40 человек. Весь курс обучения длился чуть больше 4 недель. За этот срок экипажи Леопардов освоили в рамках учебных часов навык обслуживания сложной немецкой техники, получили начальные знания тактико-технической подготовки и в конце концов, обучились выстраивать оперативные группы.
Испанский Leopard 2A4. Источник фото: aa.com
На Украине подчеркивают, что все направленные на обучение танкисты имели большой багаж опыта за спиной, поэтому обучение было недолгим и им хватило месячной учёбы с головой. Учебным центром, где натаскивали украинских "асов", выступил Координационный центр в Сарагосе.
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Помимо самих танкистов, обучение прошли и 15 украинских техников, предназначенных для обслуживания нашпигованной "до краёв" электроникой бронемашины. Техники в рамках обучения научились отслеживать состояние и в случае чего, исправлять неисправности в механических частях и электронных компонентах Леопардов.
Испания из своих воинских арсеналов передаст 10 Leopard 2A4, прошедших ремонт и модернизацию. Когда состоится та самая передача - не уточняется.