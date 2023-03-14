Сообщается что военные страны подготовили 40 человек танковых экипажей и 15 техников

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

В Европе почти синхронно заявляют о подготовке украинских танковых экипажей для немецких танков Leopard. Так за ФРГ об этом объявила и Испания, сообщило местное Минобороны.

реклама

Инструкторы к настоящему дню "выпустили" 10 танковых экипажей для версии 2A4 танка Leopard. Совсем не трудно подсчитать, что это около 40 человек. Весь курс обучения длился чуть больше 4 недель. За этот срок экипажи Леопардов освоили в рамках учебных часов навык обслуживания сложной немецкой техники, получили начальные знания тактико-технической подготовки и в конце концов, обучились выстраивать оперативные группы.





Испанский Leopard 2A4. Источник фото: aa.com





На Украине подчеркивают, что все направленные на обучение танкисты имели большой багаж опыта за спиной, поэтому обучение было недолгим и им хватило месячной учёбы с головой. Учебным центром, где натаскивали украинских "асов", выступил Координационный центр в Сарагосе.

почитать по теме: Что нужно знать о Leopard 2 перед его отправкой на Украину - его сильные и слабые стороны







Помимо самих танкистов, обучение прошли и 15 украинских техников, предназначенных для обслуживания нашпигованной "до краёв" электроникой бронемашины. Техники в рамках обучения научились отслеживать состояние и в случае чего, исправлять неисправности в механических частях и электронных компонентах Леопардов.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Испания из своих воинских арсеналов передаст 10 Leopard 2A4, прошедших ремонт и модернизацию. Когда состоится та самая передача - не уточняется.