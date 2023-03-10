Последние "виноваты в том", что таким организациям нельзя доверять

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Евгений Пригожин в свойственной только ему манере показал мастер-класс в области живых интервью, и вполне возможно, со временем может заслужить лавры Владимира Вольфовича, того самого. Во всяком случае всё у него для этого есть, а опыт - дело наживное.

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Источник фото: den3marta.felipevarela.com





Так в одном из свежих своих комментариев для редакции телеграм-канала "Московская прачечная", куратор ЧВК "Вагнер" рассказал, что "музыканты" готовы сотрудничать с любыми организациями, способными приблизить, точнее выполнить цели спецоперации на Украине, разве что кроме ЦРУ, СБУ и кенгуру. В чём провинилось забавное животное с далёкой Австралии, основатель ЧВК не пояснил, но вот спецслужбы США и Украины совсем не вызывают доверия, резюмировал собеседник.

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Немногим ранее Евгений Пригожин анонсировал набор добровольцев и всех желающих в его военную компанию-организацию. К настоящему времени рекрутские центры начали работать в 42 российских городах. Финализируя, что если ЧВК "Вагнер" исчезнет, то Россию ждёт "позорное поражение" в спецоперации.