Согласно уставу КПК Си Цзиньпин может пробыть на своём посту сколь угодно долго

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Без преувеличения сегодня произошло знаковое, хотя и сильно ожидаемое событие: На первой сессии Всекитайского собрания народных представителей, проходящей в китайской столице, Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя Китая единогласно. Интересная деталь: из почти 3000 членов парламента Китая все представители единогласно проголосовали за то, чтобы 69-летний Си Цзиньпин стал главой государства. То есть не было ни одного воздержавшегося. Всё голосование и подсчёт голосов от силы заняли лишь не более четверти часа.

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Помимо должности главы страны, Си Цзиньпин переизбрался на должность председателя Центрального военного совета.





Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей в Пекине. Источник фото: kommersant.ru



Кроме того, Си Цзиньпин в хорошем смысле "нарушил" китайскую традицию, получив третий раз подряд свои высокие посты, что стало возможным благодаря новым изменениям в китайскую конституцию, "потёршим" ограничительные строки на пребывание на высокой должности.

Так же конституция "зафиксировала" положение о "руководящих идеях Си Цзиньпина в условиях социализма с китайской спецификой".

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И ещё немножко "фактов": посты председателя КНР текущий руководитель Китая сначала получил в 2017 и продлил в 2022 году. И как писалось выше, Си Цзиньпин может занимать верховный пост руководителя Китая сколь угодно долго.