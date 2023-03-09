Выпускник российской Школы-студии МХАТ - Джон Бертнал, вновь появится на телеэкранах в роли Карателя в сериале "Сорвиголова: Рожденный заново", снятом по заказу Disney+. О наличии известного актёра в касте рассказал ресурс The Hollywood Reporter. Сам Джон намекнул о своём возвращении в образе грозного антигероя Карателя с помощью снимка своего персонажа в соцсети.
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Фрэнк Кастл "Каратель". Источник фото: bleedingcool.com
Правда по каким-то причинам в телевизионном шоу совсем не появятся соглавные герои-друзья основного персонажа Сорвиголовы. По информации Голливудского репортера, студия Marvel не желает "воскрешать" возвращение Элдена Хэнсона и Дебору Энн Уолл в проект, которые ранее отметились исполнением ролей в предыдущих сезонах телешоу от Netflix, соответственно Фогги Нельсона и Карен Пейдж. Но остаётся невыясненным один вопрос: хочет ли студия отказаться совсем от этих персонажей или просто ищет других исполнителей на роли делового партнёра Мэтта Мёрдока и секретарши и любовного интереса главного героя франшизы о Сорвиголове.
Сорвиголова в исполнении Чарли Кокса. Источник фото: soyuz.ru
Бертнал ранее исполнял роль Карателя в продолжении нетфликсовского "Сорвиголовы", а после главы стримингового сервиса доверили Джону свой "сольник" про антигероя. В позапрошлом году актёр поделился мнением, что не против надеть на себя "образ" мстителя с черепом на груди, тем самым "перевоплотившись" во Фрэнка Касла, если Disney не будет против. Но с одним исключением: персонаж Джона должен сохранить свою неповторимую мрачную сторону.
Появиться на экранах тв-шоу "Сорвиголова: Рожденный заново" должен весной следующего года и будет состоять из 18 эпизодов. Главную роль "Сорвиголовы" получит Чарли Кокс, вернувшись к исполнению той самой роли, а главным антагонистом по сохранившейся традиции станет Уилсон "Кингпин" Фиск, роль которого в очередной раз исполнит Винсент Д’Онофрио.