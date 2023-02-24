США умело поддерживают температуру военного конфликта на территории Украины, сообщив о новых критических поставках для ВСУ. Так в озвученном пакете военной помощи на 2 миллиарда долларов упомянуты снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерийские 155-миллеметровые снаряды, РЛС-установки и противодронная защита.
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Кроме того на Украине очень ждут всевозможные разведывательные дроны, такие как Altius-600, способные пролететь чуть больше 400 километров с длительностью полёта в 4 часа. Из-за особенностей конструкции и набора электросхем, Altius-600 способны "переквалифицироваться" в барражирующий боеприпас для уничтожения бронированной техники.
Такой желаемый и такой недоступный для ВСУ ударный дрон MQ-1C Grey Eagle. Источник фото: gazeta.ru
Также обещаны дроны разведки, приспособленные к вертикальному взлёту - AeroVironment Jump 20 с длительностью полёта в 180 километров и способные проводить в воздухе до 14 часов. Анонсированы и поставки коптера CyberLux K8.
Что интересно, американцы отказались передавать стратегические беспилотники MQ-1C Grey Eagle, то ли боясь повышения градуса противостояния, то ли более вероятно опасаясь попадания прорывных технологий в руки русских инженеров.