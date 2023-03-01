В США почуяв неиллюзорную опасность для себя и своих сателлитов со стороны ЧВК "Вагнер", решили отвадить от российской компании иностранцев. Так Помощник госсекретаря США азиатского макрорегиона Дэниел Критенбринк дал негативную оценку компании Spacety Co из Китая, обвинив последнюю в предоставлении "музыкантам" важных спутниковых снимков. Ещё до громогласных обвинений в Конгрессе китайская фирма попала в чёрный список США, заявил высокий чиновник во время слушаний комитета по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса.
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Источник фото: eadaily.com
Критенбринк заявил, что ведомство Госдепа непрерывно делится данными с союзниками о вероятном предоставлении Китаем России военной помощи для использования её в восточноевропейской республике, Речь разумеется шла об Украине, за судьбу которой так переживают в Америке и иных западных странах.
На замедлил с ответом на бездоказательные утверждения американского чиновника и Евгений Пригожин, назвавший не соответствующими действительности утверждения высокого чина из США. Тем более в китайских снимках нет совершенно никакой необходимости, так как его структура (речь о ЧВК "Вагнер") имеет в своем распоряжении собственные радиолокационные и оптические спутники в количестве нескольких десятков штук.
"Глаза на орбите" позволяют ЧВК "Вагнер" наблюдать за всем земным шаром.