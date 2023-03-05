Первый "дуэт" украинских лётчиков уже поступил в распоряжение командования американской авиабазы

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В США начали проводить тестирование готовности украинских лётчиков пилотировать западную воздушную технику. Речь идёт о самолётах. Для этих целей на авиабазу США "вызывали" двух лётчиков лётного состава ВВС Украины. Оценивать способности украинских "асов литаков" будут американские пилоты. Об этом говорится в репортаже NBC.

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Цель американцев разобраться, стоит ли "овчина выделки" в планах обучаемости владения штурмовыми воздушными средствами западных производителей. Не в последнюю очередь это касается истребителей F-16 "made in USA".





Источник фото: агентство reuters





Скорее всего во властных кабинетах Киева сейчас царит настоящий праздник, хотя настоящих причин праздновать ещё нет: самолётов, способных летать у украинских ВВС - сейчас очень мало. А на объединённом Западе не бросились, позабыв всё на свете, делиться техникой с ВСУ. Официальная "причина" - очень сложный процесс обучения.

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К тому же, в США любят "оценивать" риски перед важными инвестициями. Поэтому и проверяется уровень мастерства пилотов Украины. И интересная деталь в новости: украинских пилотов не собираются пускать за штурвалы боевых самолётов - тренировки будут проходить исключительно на тренажёрах.