В США начали проводить тестирование готовности украинских лётчиков пилотировать западную воздушную технику. Речь идёт о самолётах. Для этих целей на авиабазу США "вызывали" двух лётчиков лётного состава ВВС Украины. Оценивать способности украинских "асов литаков" будут американские пилоты. Об этом говорится в репортаже NBC.
реклама
Цель американцев разобраться, стоит ли "овчина выделки" в планах обучаемости владения штурмовыми воздушными средствами западных производителей. Не в последнюю очередь это касается истребителей F-16 "made in USA".
Источник фото: агентство reuters
Скорее всего во властных кабинетах Киева сейчас царит настоящий праздник, хотя настоящих причин праздновать ещё нет: самолётов, способных летать у украинских ВВС - сейчас очень мало. А на объединённом Западе не бросились, позабыв всё на свете, делиться техникой с ВСУ. Официальная "причина" - очень сложный процесс обучения.
|почитать по теме: По заявлению пилота ВВС ВСУ у Украины стали заканчиваться истребители и летчики
К тому же, в США любят "оценивать" риски перед важными инвестициями. Поэтому и проверяется уровень мастерства пилотов Украины. И интересная деталь в новости: украинских пилотов не собираются пускать за штурвалы боевых самолётов - тренировки будут проходить исключительно на тренажёрах.