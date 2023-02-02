Пока Украина ждет не дождется поставок F-16, которые то ли будут, а то ли нет, истребительная авиация повитряных сил ЗСУ (ВВС ВСУ на "языке оригинала") тает как последний снег под жарким весенним солнцем в степях Донбасса. И это не фигурально.
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Украина в самом скором времени может остаться вовсе без истребителей, так как количество самолетов ВС ВСУ падает стремительными темпами. В ходе откровенной беседы пожаловался пилот с позывным "Джус" в рамках интервью The Financial Times.
Джус рассказал, что рабочей техники катастрофически не хватает, как не хватает и запасных деталей, всё это касается и людского резерва, где опытные пилоты тоже "исчезают". А основным летным средством являются истребители ещё эпохи Советского Союза, самым юным образцам которых не меньше 40 лет.
Миг-25ПД ВВС ВСУ. Источник фото: airwar.ru
В силу возраста и ограниченных военно-технических характеристик, данные самолеты уже не способны противостоять истребителям войсковой авиации РФ, а радары, установленные на украинских "литаках" (самолетах), не видят российские ракеты класса "воздух-воздух".
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Кроме того, заканчивается запас вооружения для украинских самолетов, и не ровен тот час, когда ракет и пушечных снарядов не останется вовсе.
Использование устаревшей техники "бьет" и по молодым летчикам, которые в силу своего малого опыта не способны справиться с внештатными ситуациями и часто гибнут из-за чего приходится возвращать на службу давно отслуживших пенсионеров.