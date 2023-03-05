В США задумались о разработке истребителя шестого поколения в рамках проекта Next-Generation Air Dominance, сокращённо - NGAD. Предполагаемый самолёт следующего поколения по замыслу конструкторов будет выполнять функции "завоевателя" господства в воздухе. Как не трудно предположить, заменить пока что безымянный проект должен будет многоцелевой истребитель армии США - Boeing F-22 Raptor.
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Также в планах сообщается о намерении применять вместе с самолётом неназванный "NextGen-БЛА" для сопровождения в рамках концепции Collaborative Combat Aircraft. Весь комплекс, состоящий из истребителя и БЛА будет использовать новейшие военные нейросети. Lockheed Martin уже предоставила макет будущего аппарата.
Прототип F-35 - Lockheed Martin X-35 Источник фото: Википедия
Кроме того, будущий самолёт должен соответствовать принципу дозаправки в воздухе, где самолёт 6-го поколения будет "подпитывать" топливом так называемый летающий танкер LMXT.
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Пока что нет единого мнения, каким должен быть самолёт проекта NGAD. Ведущие инженеры представили 5 различных материалов и технологий, которые будут использованы при создании корпуса летательного средства. Известно, что применение новых материалов добавит малозаметности и улучшению скоростных характеристик. Отмечается, что в проект "заложена" повышенная ёмкость бортовой загрузки боеприпасов, в отличие от предшественника проекта - Boeing F-22.