УПАБ способна самостоятельно пролететь 40 километров, прежде чем поразит цель

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В вечерней сводке Telegram-каналов, в том числе ТГ-канале "Военкоры Русской Весны", рассказали о применении ВКС России в ходе спецоперации новейшей разработки - планирующих бомб УПАБ-1500Б. Имеются данные с мест, что с помощью этих крылатых "голубок" превращают украинские долговременные укрепления в мешанину бетона и промерзшей земли в районе Авдеевки.

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Сверхмощные воздушные боеприпасы весом в 1, 5 тонны предназначены для уничтожения и выведения из строя высокозащищенных объектов, в том числе и углубленных в землю. Предельная дальность применения бомб-планеров достигает 40 километров.





Планирующая бомба УПАБ-1500Б. Источник фото: telegram





УПАБ-1500Б следуют до цели благодаря гибридной системе наведения, в которую входят инерциальная и спутниковая система навигации. Бомбы обладают защитой от вражеских комплексов РЭБ, создающих помехи электронике изделия. Кроме того, бомбы можно отнести к так называемому принципу "забывашек" - так как бомба работает по схеме "запустил и забыл".

Бомба способна подрываться двумя различными вариантами: при касании поверхности либо при проникновении в толщу цели только после условной задержки срабатывания взрывателя. Сделано это для уничтожения строений внутри цели. Пробиваемость крылатого "гостинца" обеспечена боеголовкой бетонобойно-фугасного действия.

Носителями новинки могут быть истребители Су-35, бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25.

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Широкой публике УПАБ-1500Б была показана в 2019 году.