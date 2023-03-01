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По дороге на СВО замечен новейший БТР "Бумеранг" - наш ответ американскому БМП M2 Bradley
В глобальной сети опубликован видеоряд, на котором запечатлена железнодорожная перевозка новейших российских БТР "Бумеранг"
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   В зону проведения спецоперации постепенно подтягивается современная российская бронетехника. Так машины "Бумеранг" производства Арзамасского машиностроительного завода в составе железнодорожных платформ замечены по направлению к территории на которой идёт СВО.

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   Мультиплатформенная система "Бумеранг" впервые была продемонстрирована 8 лет назад в 2015 году, а уже в 2021 году новые бронированные машины стали появляться в нашей армии. На так называемой единой платформе может быть сконструирован большой диапазон бронетехники: от БТР\БМП до самодвижущегося миномёта и установки зенитно-ракетного комплекса.


Источник фото: телеграм-канал вежливые люди


   БТР "Бумеранг" оснащен двигательной установкой отечественного производства ЯМЗ-780 мощностью 750 л. с.и способен двигаться по пересечённой или труднопроходимой местности с максимальной скоростью до 50 км/ч. Текущий наследник БТР-80 облачен в "бронированную накидку", состоящую из современной многослойной брони с керамическими вставками, способной обеспечить неплохую защищенность личному составу и экипажу.

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   Машины, замеченные очевидцами, располагают боевым модулем, вооружённым тяжелым пулемётом калибра 12,7 миллиметров. Сообщается, что это первое боевое испытание предшественника БТР-80.

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#бмп m2 bradley #бтр &quot;бумеранг&quot;
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