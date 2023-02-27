Старые песни о главном. Опять и снова. Как только Китай начал показывать наличие собственного мнения, например об российской СВО, так сразу вскрылись "вновь открывшиеся обстоятельства". Речь идёт о происхождении пандемии коронавируса. В которой "виноват" конечно же Китай, ну так думает американское Минэнерго. Что весьма странно. Казалось бы, где энергетика и где микробиология и прочие штаммы, ан нет. На самом деле Минэнерго США обладает целой сетью аффилированных лабораторий.
реклама
Источник фото: ru.freepik.com
В американском Министерстве энергетики сделали далекоидущие выводы, что коронавирус был выведен искусственным способом и виновник этого тот самый Китай, который допустил утечку опасного патогена из своей лаборатории. И если немножко "поднапрячь" память, можно вспомнить, что ходы с обвинением Китая в появлении пандемии COVID-19 предпринимались и ранее. В прошлом в качестве "обвинителя" выступило ФБР, но силовое ведомство тогда не поддержали. Теперь видимо пришёл черёд Минэнерго. Правда последнее "подстраховалось", заявив что Китай хоть и "виноват", но доказать это будет сложно, да сила доказательств признана "низкой степени уверенности". Вторым смягчающим фактором назван несчастный случай, а не прямой умысел в биологической диверсии на китайском объекте.
Китай ещё в 2021 году выступил с опровержением, обвинив в ситуации с пандемией непосредственно США, из которой COVID-19 и начал свое "победное шествие" по миру. Причиной же побудившей навесить на Китай ярлык "виновного", последний назвал неуклюжую попытку снять подозрения с самих США.