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Терапия Паксловидом значительно снизила угрозу негативного исхода при заражении COVID-19
Такое мнение высказано в престижном медицинском журнале. В частности данный препарат снижает как риск отравиться "на тот свет", так и риск загреметь "на больничку в частности. Небольшие подробности ниже
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   Шутки шутками, но эпидемия Ковида-19 изрядно покосила наши стройные ряды, поэтому дабы таких вот "Косил Ясь конюшину" было много меньше - надо лечиться, а не пускать лечение на самотек. Наши предки никаких средств не знали - выпили чарку водки, закусили "лопухом", и завтра бегом на родной завод подымать целину суша сухари. Нет. С сегодняшним слабым поколением такой трюк не пройдет. А вот современные лекарства могут значительно помочь, если не заболеть, то проскочить "опасный участок" с меньшими потерями.

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Источник фото: apteka24.ua


   Одно из таких лекарств - Паксловид, антивирусный препарат, препятствующий ключевому ферменту и схожим с ним патогенам вершить свои "темные делишки".

   Ученые и все сопричастные провели расследование по части "выживаемости" и просто "успешного успеха" после медицинского лечения препаратом "Паксловида". Результат исследований был донельзя приятным - оказывается смертность снизилась на 80%, а необходимость госпитализации после заражения коварным врагом упала на звучащие 70%. Контрольный замер проводился среди возрастной группы 65 лет и старше.

   Американский "Минздрав" - FDA, еще в декабре прошлого года рекомендовал данное лекарство для лечения ковида у детей и взрослых среднего возраста. Причем прием нирматрелвира рекомендуется для любой степени тяжести течения болезни.



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#fda #sars-cov-2 #паксловид #нирматрелвир #ритонавир #сovid-19 #управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сша
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