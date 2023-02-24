Уникальный случай спасения произошёл под Угледаром

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Пока ЧВК "Вагнер" успешно противостоит украинской армии под Бахмутом (Артёмовском) и уже в ближайшей перспективе скорее всего замкнёт оперативное кольцо над многострадальным городом, тем временем жар боёв не стихает под Угледаром, где отважные бойцы российской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота проводят штурмовые действия.

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скриншот из видео. Источник: телеграм

Так в ходе одного наступательного натиска российских морпехов на насыщенную оборонительную линию украинских формирований, один из бойцов ВСУ применил гранатомёт РПГ-7 против группы соответственно российских солдат, где реактивный выстрел пролетел в опасной близости от одного из морпехов, спасшегося тем, что в последний момент он отшагнул в сторону от предполагаемого вектора пролёта выстрела. Новоявленный российский "neo" списал этот эпизод не на свою реакцию, а на чистую случайность и подарок судьбы.

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А тем временем по последним данным музыканты Вагнера захватили село Берховку и продолжают наступление на близлежащий населённый пункт Ягодное. После взятия последнего возможно физическое перекрытие ключевой логистической магистрали ВСУ на Часов Яр.