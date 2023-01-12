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Madarator За пост начислено вознаграждение
Один из потерявшихся британских "волонтеров" были найден погибшим и с оружием в руках
"Почему-то" оказалось что "волонтер" был вооружен, что совсем не похоже на журналиста или медика
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   Помните ту новость, про потерявшихся британских "волонтеров", следовавших из Краматорска в Соледар. Оказывается они нашлись, точнее один из них. Но в статусе "200" (погибший), после того как вступил в стрелковый бой против сотрудников "Вагнера". Об этом сообщил непосредственный руководитель данной группы - Евгений Пригожин. Как думается, весьма странно, что имея машину с красным крестом и выдавая себя за волонтера, можно и нужно было брать в руки автоматическое оружие, оказывая вооруженное сопротивление. Даром что после были найдены "документы прикрытия" - то самые волонтерские удостоверения. 

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Источник фото: телеграм


   Погибшим оказался Кристофер Пэрри с позывным "Титаник", оформленный добровольцем в боевой батальон ВСУ.


Источник фото: телеграм


   Повторюсь, Кристофер не являлся волонтером в каком бы то ни было смысле. Так как помимо шлема и бронежилета, он был найден с оружием в руках и большим количеством патронов и военной амуниции. Что свидетельствовало о полном игнорировании всех норм международных договоров о конвенционной защите волонтеров.

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   Для непонятливых: волонтеры не могут быть вооружены оружием, а тем более отстреливаться из него. 

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#соледар #christopher parry #британские наемники #кристофер пэрри
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