Сегодня во время выступления перед Федеральным собранием президент России Владимир Путин своим решением приостановил участие России в договоре СНВ-3. Такая идея связана с желанием враждебных стран нанести РФ критическое поражение с ударами по военным базам с ядерным оружием.
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Кроме того, испытание ядерного оружия США, если они опять примутся "за старое", запустит ответный механизм таких же испытаний, но в России.
Решение о приостановке СНВ-3 со стороны РФ никого не должно удивлять, так как во время СВО против России были введены санкции, а Украина получила оружие, способное атаковать территорию РФ, чем она и воспользовалась, проведя воздушный налёт БПЛА, изготовленных с помощью западных комплектующих.
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9М730 "Буревестник". Источник фото: profile.ru
Следовательно решение о приостановке ДСНВ логично, так как позволит России провести качественное перевооружение ядерных сил с одновременным увеличением обороноспособности страны. Да и чего греха таить, мечты о нанесении России стратегического поражения будут "слегка" остужены.
Что может "случиться" дальше:
В России очень много разработок в плане носителей "военного атома" на большие расстояния. От советской крылатой ракеты воздушного базирования X-102 в "термоядерном исполнении", до "навешивания" боеголовок в ядерном исполнении на привычные "Искандеры" и гиперзвуковые "Кинжалы" с их родными братьями "Цирконами". А на дне морском ждут не дождутся своего часа "Посейдоны".
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И на подходе тот самый "Буревестник" - ракета с ядерным двигателем, но термоядерной боевой начинкой, способной пролететь любое расстояние и "вдарить" по врагу с любого направления вообще. Осталось дело "за малым": завершить испытания, поставить на производственный поток с последующей отгрузкой в войска.