Раздражением поделился полковник воздушных сил Украины Юрий Игнат

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Как можно оправдать свою неспособность противостоять умелой воинской хитрости врага, когда даже врать не получается как раньше. "Оказывается" в этих провалах украинской армии виноват исключительно враг. Удобными нарративами успел поделиться Юрий Игнат - полковник воздушных сил ВСУ.

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Игнат обвиняет армию России в постоянной смене способа ракетных обстрелов, в результате чего украинская ПВО "теперь" не справляется и не может сбить все выпущенные ракеты россиян.

новость в тему публикации: Россия использовала новую тактику ракетных атак, позволяющую наносить максимальный урон



Источник фото: google.com





Так представитель воздушного командования "Поветряних сил" высказал возмущение, что теперь российские ракеты стартуют не "по одиночке", а летят сразу с барражирующими боеприпасами. А бывает - и без них. И теперь русские атакуют не только днем, а и вечером и даже ночью, но для этого используют слишком мало ракет. И это вводит в заблуждение силы украинского ПВО, привыкшие видимо к массированным налётам "небесных гостинцев". И даже привел один пример недавнего провала противовоздушных сил Украины.

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Военный корабль россиян выпустил четыре ракеты того самого "Калибра", но в морском исполнении. Да так удачно, что до цели добрались все запущенные управляемые снаряды. Но даже тут Игнат постарался выкрутиться, заявив, что, де, мол, это была лишь единичная промашка ПРО ВСУ, так как обычно "сбивается" 75-80 всех выпущенных Калибров ВС РФ.