Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Воздушные силы ВСУ пожаловались на усталость от постоянной смены тактики ракетных ударов ВС РФ
Раздражением поделился полковник воздушных сил Украины Юрий Игнат
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

   Как можно оправдать свою неспособность противостоять умелой воинской хитрости врага, когда даже врать не получается как раньше. "Оказывается" в этих провалах украинской армии виноват исключительно враг. Удобными нарративами успел поделиться Юрий Игнат - полковник воздушных сил ВСУ.

реклама

   Игнат обвиняет армию России в постоянной смене способа ракетных обстрелов, в результате чего украинская ПВО "теперь" не справляется и не может сбить все выпущенные ракеты россиян. 

новость в тему публикации: Россия использовала новую тактику ракетных атак, позволяющую наносить максимальный урон

Источник фото: google.com


   Так представитель воздушного командования "Поветряних сил" высказал возмущение, что теперь российские ракеты стартуют не "по одиночке", а летят сразу с барражирующими боеприпасами. А бывает - и без них. И теперь русские атакуют не только днем, а и вечером и даже ночью, но для этого используют слишком мало ракет. И это вводит в заблуждение силы украинского ПВО, привыкшие видимо к массированным налётам "небесных гостинцев". И даже привел один пример недавнего провала противовоздушных сил Украины.

может быть интересно: Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен

   

рекомендации
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
13700K дешевле 40 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
12900K за 40тр с началом в Ситилинке

   Военный корабль россиян выпустил четыре ракеты того самого "Калибра", но в морском исполнении. Да так удачно, что до цели добрались все запущенные управляемые снаряды. Но даже тут Игнат постарался выкрутиться, заявив, что, де, мол, это была лишь единичная промашка ПРО ВСУ, так как обычно "сбивается" 75-80 всех выпущенных Калибров ВС РФ. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#всу
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Украина начала процесс легализации польских кадровых военных в составе ВСУ
Для своего весеннего наступления ВСУ получит только 50 танков из 320 обещанных бронемашин
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Власти Германии предлагают передать Украине самый мощный танк на планете – Пантера со 130-мм пушкой
30
Россия вынудила американских газовщиков продавать газ себе в убыток
15
Второй построенный с нуля стратегический ракетоносец Ту-160М отправили на испытания
9
В AMD Ryzen Master найдена опасная уязвимость, новая версия программы уже выпущена
2
Почему Артемовск стал смертельной ловушкой в преддверии годовщины СВО
17
Польша готова отдать Украине все свои МиГ-29 и F-16
8
Угледар в шаге от штурма, а отношения между защитниками накаляются
14
Евгений Пригожин опроверг заявления Макрона, о принадлежности ЧВК Вагнер к армии России
5
Объявлены системные требования для ПК игры Resident Evil 4 Remake
1
Евгений Пригожин - ЧВК "Вагнер" это частная армия, которая будет действовать по всему миру
8
В России многократно увеличили производство «Кинжалов» – куда полетит самая быстрая в мире ракета
2
Армия России "откалибровала" 383-ий полк беспилотной авиации ВСУ в Хмельницком
5
Huawei снова тестирует процессоры собственной разработки
+
В России увеличивается производство неуловимых гиперзвуковых ракет «Кинжал»
29
Запад устроил парад антироссийских выступлений, только танки Украине всё не везут
1
Эмулятор PlayStation Vita наконец-то выпущен для Android
1
Philips представила 45-дюймовые ультраширокие мониторы с поддержкой USB-C и KVM
+
Lenovo может сократить часть персонала, как и многие другие технологические компании
+
Ubisoft готова к выставке E3 летом
+
Новейший российский транспортный БПЛА "ТРАМП" пройдёт финальные испытания уже в апреле 2023
3

Популярные статьи

Власти Германии просят проходящих обучение украинских танкистов не рисовать свастику на Leopard 2
64
Халява для Steam - разблокируем платные DLC при помощи CreamAPI
18
Обзор отличной мыши A4Tech Bloody W70 Max - топ за свои деньги
32
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
7
И еще раз про разгон видеокарт от NVidia
15
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
14
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
20
Киев пожаловался Западу, что Россия "обманывает" ПВО Украины запуская ложные ракеты и воздушные шары
6
ТОП 10 нейросетей, которые облегчат вам задачу во много раз при заработке в интернете
1
Мои впечатления от игры The Sinking City. Часть 1
+

Сейчас обсуждают

Listoman
23:59
У амуде ситуация аховая: 4090ю догнать смогут только в след.поколении, которое должно будет выйти в 24 году, но если это сделать раньше, то отыквление 7xxx серии произойдёт слишком быстро)
AMD обещает более высокую производительность видеокарт с RDNA4 в ближайшем будущем
Антон Глазунов
23:56
Кажется автор расстроился, что танков будет мало…
Для своего весеннего наступления ВСУ получит только 50 танков из 320 обещанных бронемашин
Олег Власов
23:56
В Бахмуте раздают много бесплатного сыра,сражаться за него будут до последнего окраинца.
Почему Артемовск стал смертельной ловушкой в преддверии годовщины СВО
dmitry07
23:54
"генацид в Бучи" - мальчик, тебе пора в школу, завтра понедельник.
Почему Артемовск стал смертельной ловушкой в преддверии годовщины СВО
Мuхаa
23:49
Треть населения расии срет в туалетах отдельно от дома на улице, и выясняется что еще треть в комментариях ))))
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
RadeoForce
23:48
угу, ультимативные 8гб видеопамяти
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
Олег Власов
23:44
Правильной дорогой идёте товарищи!
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
Зю
23:35
Всё правильно, нефиг закладывать в GPU миллионы всевозможных блоков и инструкций, которыми 99% пользователей ни разу не воспользуются, по будут переплачивать половину от стоимости.
AMD обещает более высокую производительность видеокарт с RDNA4 в ближайшем будущем
Зю
23:33
Откуда тебе знать про дрова, если фанатики нвидии к амд не прикасаются?
AMD обещает более высокую производительность видеокарт с RDNA4 в ближайшем будущем
Евгений Сом
23:33
Дете безмозглое, все твои посты сплошной бред ребенка 6-ти лет. Сходи что ли в больничку, может найдут какие нибудь мозги )))
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем