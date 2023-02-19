По "странному" стечению обстоятельств, за последний месяц Америка столкнулась с четырьмя техногенными катастрофами, исход которых не удается оценить, да и федеральное правительство не очень-то и хочет на этом акцентироваться: да взорвалось чего-то сильно ядовитое и очень много, но разве это повод для беспокойства. Куда страшнее китайский шар или нашествие инопланетян. Тем более не время паниковать, когда помощь нужна не здесь в США, а на Украине, которой злые русские не дают вступить то ли в НАТО, а то ли в ЕС, или сразу в обе организации.
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Как можно было так "забыть" про своих избирателей и просто жителей страны, заботиться о которых твоя прямая обязанность, никак не могут взять в толк и жители, местность которых пострадала из-за этих "рукотворных" аварий. И по сети уже гуляют шутливые петиции переименовать Восточную Палестину в Киев, район, где сошёл с рельс и загорелся состав с особо ядовитыми химикатами 3 февраля. И если бы этот городок переименовали в Киев, тогда бы Белый дом и Джо Байден точно заметил бы опасную ситуацию.
Пожар и взрыв поезда. Источник фото: ria.ru
Видимо кто-то из Вашингтона всё-таки удосужился прочитать петицию и отдал приказ спустя 2 недели после аварии выслать в район бедствия медиков и токсикологов.
Почуяв отличные предвыборные перспективы, в город решил наведаться и тот самый Дональд Трамп, по крайней мере выразив такое намерение.
Но один из самых главных вопросов, на который, скорее всего у администрации Джо Байдена не найдется ответа, когда начнутся проверки и будут ли вообще. И это одна из тех катастроф, которую властям США не удалось замолчать. И всё это из-за соцсетей.