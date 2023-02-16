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Madarator За пост начислено вознаграждение
В США из-за схода состава с химикатами, появилась экологическая угроза здоровью 5 млн человек
Американские власти как обычно тему замалчивают, пытаясь сильно принизить последствия экологической катастрофы
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   Вы наверное сильно удивитесь, причем здесь недавняя история с невероятной шпиономанией по поводу безобидных метеозондов предположительно китайского происхождения и сегодняшней историей, но кажется власти США целенаправленно привлекали внимание к большим белым шарам, что бы скрыть происходящую прямо под носом у американцев экологическую катастрофу.

читать по теме: Как китайский "шар" унизил США, добавил политических очков Китаю и почему это плохо для Украины

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Источник фото: телеграм


   В самом начале февраля, 3-го числа, в штате Огайо произошла техногенная авария, из-за которой здоровье 5 млн американцев может быть под большой угрозой. В небольшом городке Восточная Палестина с рельс сошёл состав с цистернами, в которых перевозились ядовитые химикаты. Но это было лишь полбеды: вся эта "периодическая таблица элементов" загорелась, да так ярко и сильно, что эпицентр пожара виден был даже из космоса. После чего ещё произошёл взрыв. Местных жителей после локального армагеддона эвакуировали, пока местные МЧСники устраняли последствия и тушили возникший пожар. И тут новый вызов: что делать с цистернами, которые целые, но изрядно нагрелись и возможно самовоспламенятся. И вы удивитесь, пожарные додумались до того, что подпалили их.

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   Но на этом, как водится в хорошем голливудском блокбастере, история не закончилась: местные жители, вернувшиеся после эвакуации, стали себя хуже чувствовать, что не удивительно, ввиду "обретших свободу" винилхлорида, бутилакрилата, этилгексилакрилата и бог весть ещё каких этиленгликолей. На что местное экологическое ведомство резво ответило, де, мол, - "Да ничего подобного, всё это обывательские разговорчики и вам только кажется". Но массовая гибель животных и рыбы в окрестностях, ощутивших на себе влияние химикатов, не даст соврать. О долговременных последствиях такого химического удара можно только предполагать.

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#сша #экологическая катастрофа в огайо
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