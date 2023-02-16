Такой воздушный противотанковый боеприпас может стать эффективным средством против бронированной техники в дополнение к Ланцетам

В первые месяцы СВО у украинской армии было подавляющее преимущество в использовании и применении беспилотных летательных аппаратов, это касается как разведывательных дронов, так и применения дронов качестве барражирующих боеприпасов. К настоящему времени по этим показателям между ВСУ и ВС РФ установился хрупкий паритет. Поэтому "беспилотные войны" в районе СВО не сбавляют оборотов, а скорее наоборот. К тому же на объединенном Западе обещают "подкинуть дровишек" в конфликт, передав украинской стороне Леопарды и Абрамсы. И вот к приёму "дорогих гостей" участники Народного центра беспилотных систем придумали гибрид скоростного дрона DJI Mavic и его разновидностей и противотанковой гранаты ПГ-7В.

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Скриншот из видео. Источник фото: vk.com





Специалисты НЦБС на голом энтузиазме форсируют работы по перепрограммированию квадрокоптеров для применения в зоне СВО и проводят обучение на операторов таких систем. Для дополнительно мотивации выпустили видео с испытаний воздушного кумулятивного боеприпаса.

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Эффективная бронепробиваемость воздушного охотника "за броней" неизвестна, но "в наземном варианте" выстрел ПГ-7В к противотанковому гранатомету РПГ-7 способен пробить 250-миллиметровый лист брони.

Украинский вариант. Источник фото: google.com





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Не без сожаления могу констатировать, что украинская сторона пока находится в более выигрышной позиции, так как они много ранее успешно выучились и освоились с переделкой гражданских дронов в эффективный образец противотанковых средств.