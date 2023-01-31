Во всём мире наслышаны о так называемой воинской смекалке этих "ваших" русских. И в этом невозможно усомниться, получая постоянно в режиме реального времени очередные подтвержденные истории как с помощью воинской хитрости и толики удачи, смертельная опасность шутя обходится и обращается в неподражаемый реальный фольклор, передаваемый из уст в уста.
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Источник фото: Телеграм оперативные сводки
Так по сети в массовом порядке стал распространяться видеоролик, снятый дроном вражеской стороны, добытого в качестве заслуженного военного трофея. И да, захватили дрон не с помощью новомодного противодронного ружья или такой же металлической сети, а благодаря мускульной силе бойца армии России и его выдающегося воинскому таланту.
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Вышеобозначенный боец "засек" охотившийся на него дрон, и когда с последнего вниз стала совершать падение гранта, отпрыгнул в сторону и притворился погибшим. После чего оператор, управляющий дроном, решил проверить данный факт, сблизившись в пределах захвата руками к лежащему навзничь бойцу. Тут он и допустил ошибку, благодаря чему мы и можем наслаждаться сказочной находчивостью нашего героя.